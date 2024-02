Tuğba Özerk

Al beni götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel *** Gör beni bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel gel *** Sev iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Gör beni bulup karanlıklarda sar biraz Ki doğmasın sabahlar al sevgim hiç vermediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel gel *** Al beni götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece *** Sev iste yeminler ederim aşka Belki bir daha hiç tutulmazlar İnanmasan bile gel inandığım ne var ne yoksa Hiç vermediğim kadar *** Al beni götür kanatlarında bu gece Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece