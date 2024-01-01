Zengin Olursam Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Zengin Olursam
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Al beni götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel
***
Gör beni bulup karanlıklarda sar biraz
Ki doğmasın sabahlar al sevgim hiç vermediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel gel
***
Sev iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Gör beni bulup karanlıklarda sar biraz
Ki doğmasın sabahlar al sevgim hiç vermediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel gel
***
Al beni götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece
***
Sev iste yeminler ederim aşka
Belki bir daha hiç tutulmazlar
İnanmasan bile gel inandığım ne var ne yoksa
Hiç vermediğim kadar
***
Al beni götür kanatlarında bu gece
Uçurup diyar diyar sev beni sevilmediğim kadar
Unuttur yalnız yaşadığım her geceyi öyle gel bu gece
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Yas mı varda mahallede karaları giyinmişler
Yas mı varda mahallede karaları giyinmişler
***
Kimseler evde kalmamış kapıları kitlemişler
Kimseler evde kalmamış kapıları kitlemişler
Ne oldu yarım ne oldu sana
Bak ben geldim uyansana
Dağları aştım sana koştum
Kalk boynuma sarılsana
Noldu anam noldu sana
İşte geldim uyansana
Yolları aştım sana koştum kalk boynuma sarılsana
***
Kurban olam güzel yarım böyle cansız durmasana
Senden başka kimim var ki beni sensiz koyma sana
Ne oldu yarım ne oldu sana
Bak ben geldim uyansana
Dağları aştım sana koştum kalk boynuma sarılsana
Noldu anam noldu sana
İşte geldim uyansana yolları aştım sana koştum
Kalk boynuma sarılsana
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