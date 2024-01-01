Tuğba Özerk

Bulamadım Gitti Zayıflar Ne Zaman Güçlü Oldu Bu Düzen Ne Zaman Bozuldu Ayrılık Seni Vurur Mu Biraz Umursama Olur Mu Kötü Kader Bizi Sen Bozuyorsun Adımı Bile Sen Koyuyorsun * Dönüş Yok Artık Bu Yoldan Bir Kere Çıktık Biz Raydan Mutluluk Denen Büyük Yalan Bulamadım Gitti

Aynı Semtin Çocukları Bir Fotoğraf Duvarda, Asılı Kalmış Hatıralarla Gönül Sessiz Sessiz O Yıllara Kanamakta İçimde Koca Bir Sevda Rüzgarlar Başımda Ah O Delikanlı Çağlarımız, Hevesli Sevdalarımız Sessiz Bir Film Gibi Kavuşma Anlarımız Gözümün Önünden Gitmeyen Bayram Telaşlarımız * Biz Aynı Semtin Deli Çocuklarıydık Aynı Yollardan Geçip De Yıkılmadık Bin Kere Haykırdık, Gönülden Bağlandık Unutup Dertleri Bir Kadeh Kaldırdık İçimde Koca Bir Sevda, Rüzgarlar Başımda Ah O Delikanlı Çağlarımız, Hevesli Sevdalarımız Sessiz Bir Film Gibi Kavuşma Anlarımız Gözümün Önünden Gitmeyen Bayram Telaşlarımız Biz Aynı Semtin Deli Çocuklarıydık Aynı Yollardan Geçip De Yıkılmadık Bin Kere Haykırdık, Gönülden Bağlandık Unutup Dertleri Bir Kadeh Kaldırdık

Açık Yara Yürek Paramparça isyan Bitti Sıra Ağlamakta Hep Banamı Acı Fena Koyuyorum Sana Dünya Kalbim Kırıldı Yalnızlığım Ağlamaklı Yakın Değiliz Artık Senle Bugün Ama Ayrıda Değiliz Büsbütün Bugünde Geçti Yine Sen Geçmiyorsun * Açık Yaram Artık Kabuk Tutmuyorsun Acımı içime Akıttım Sustum Dışarı Yağmadım Yüreğimde Boğuldum Bugünde Geçti Yine Sen Geçmiyorsun Açık Yaram Artık Kabuk Tutmuyorsun Acımı içime Akıttım Sustum Dışarı Yağmadım Yüreğimde Boğuldum

Başkasını Seviyorum Açtım Gözümü Seni Gördüm Yollar Uzundu Ben Kördüm Sahip Çıktım Aşkına Ama Ne Fayda * Gitmeden Şunu Da Kazı Aklına Seni Sevdim Ama Yetti Bu Da Son Veda Ben Artık Seni Değil

Canımdan Can Bin deli hatıra geçiyor Gözlerimin önünden Bu acı kan da hep dolanıyor En zehirinden Durup sadece izliyorum Renksiz bir film gibi Kaderime ağlıyorum Hayat böyle demek ki Kalk bi zahmet bul bu yerden Tut götür beni Kolla artık hayat oyunu oyuncak etti Canımda can kalmadı Kes cezamı yetti Bari bir sohbete gelsen Eski bir dost gibi Neden nasıl diye sormasan N'olur sanki Yetmedi mi bunca gün İki yabancı gibi Canımda can kalmadı Kes cezamı yetti Bari bir sohbete gelsen Eski bir dost gibi Neden nasıl diye sormasan N'olur sanki Yetmedi mi bunca gün İki yabancı gibi Bin deli hatıra geçiyor Gözlerimin önünden Bu acı kan da hep dolanıyor En zehirinden Durup sadece izliyorum Renksiz bir film gibi Kaderime ağlıyorum Hayat böyle demek ki Kalk bi zahmet bul bu yerden Tut götür beni Kolla artık hayat oyunu oyuncak etti Canımda can kalmadı Kes cezamı yetti Bari bir sohbete gelsen Eski bir dost gibi Neden nasıl diye sormasan N'olur sanki Yetmedi mi bunca gün İki yabancı gibi

Gitme Boşlukta bir ben farketmez ölsem Durup düşündükçe acı çekiyorum Batıp çıkan bir ben gitme vakti inceden İflah olmaz artık bu beden susuyorum Hani biz hiç yıkılmazdık eğilipte kırılmazdık * Direkten dönsekte biz ayrılmazdık Hani asla dargın duramazdık Gitme sensiz uyunmuyor gün hiç doğmuyor Gidersen unutursun içim yanıyor Gitme sensiz uyunmuyor gün hiç doğmuyor Gidersen unutursun içim yanıyor

I Love You I Love You I Love You Do You Love Me Yes I Do * If You Want Me Tell Me Tell Me If You Love Me Kiss Me Kiss Me * I Love You I Love You Do You Love Me Yes I Do * O Güzel Gözlerini Gördükten Sonra Aşık Oldum Birden Kapıldım Sana Seviyorum Seni Sanki Deli Gibi Öldürecek Beni Bu Kara Sevda