Aklımda Sen Varsın Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Aklımda Sen Varsın
-
biraz eksik biraz aciz
topyekün kaçırdık biz
suça alıştık hepimiz
maalesef bitiğiz
***
bunaldım karanlıktan
biraz bana uğrasan
disko ışığı yaksan
yoldan çıkabiliriz
***
kabul et artık olur mu
biz biraz düzensiziz
her an her şeyi yapıp
yoldan çıkabiliriz
***
hadi buradan kaçalım
sonuca varalım mı
büyük bir bomba patlatıp
evlenip çocuk yapalım mı
***
hadi buradan kaçalım
sonuca varalım mı
büyük bir bomba patlatıp
evlenip çocuk yapalım mı
***
biraz eksik biraz aciz
topyekün kaçırdık biz
suça alıştık hepimiz
maalesef bitiğiz
***
bunaldım karanlıktan
biraz bana uğrasan
disko ışığı yaksan
yoldan çıkabiliriz
***
kabul et artık olurumu
biz biraz düzensiziz
her an her şeyi yapıp
yoldan çıkabiliriz
***
hadi buradan kaçalım
sonuca varalım mı
büyük bir bomba patlatıp
evlenip çocuk yapalım mı
***
hadi buradan kaçalım
sonuca varalım mı
büyük bir bomba patlatıp
evlenip çocuk yapalım mı
-
Acı günler yine bak kapımda
Evim, ocağım, yorganım sırtımda
Acı tebessüm yerini aldı masamda
Arkadaş oldum karanlığımla
***
Hadi yeniden yazdım de kaderimi
Baştan çizdim bu bedeni
Bu deli geçen ahir ömrümü
Bir daha taşımak mümkün değil ki
***
Benim bu çakı gibi duruşum kalmayacak
Ellerim titrerken ruhum durulacak
Hani o mert tarafım beni bırakacak
Sol yanım sızlarken yorulmuş olacak
-
Hasret sardı dört bir yanı
İçim titriyor, bakma sevdalı
Ya ayrılığa alışmalı
Ya da oturup hasrete karışmalı
***
Çek bir okka acı oradan kan durmadan
Hüzünleri dök masaya en kralından
Merhem bulamadım bu kuytu kırgınlığa
Ben artık anladım, bu kış kavuşmaz bahara
***
"Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın
Benden sonra sen kimlere kalırsın?
Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık
Ardından hâlâ yatağım dağınık
***
"Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın
Benden sonra sen kimlere kalırsın?
Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık
Ardından hâlâ yatağım dağınık
***
Hasret sardı dört bir yanı
İçim titriyor, bakma sevdalı
Ya ayrılığa alışmalı
Ya da oturup hasrete karışmalı
***
Çek bir okka acı oradan kan durmadan
Hüzünleri dök masaya en kralından
Merhem bulamadım bu kuytu kırgınlığa
Ben artık anladım, bu kış kavuşmaz bahara
***
"Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın
Benden sonra sen kimlere kalırsın?
Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık
Ardından hâlâ yatağım dağınık
***
"Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın
Benden sonra sen kimlere kalırsın?
Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık
Ardından hâlâ yatağım dağınık
***
Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık
Ardından hâlâ yatağım dağınık
-
Sen gidince yok oldum
Daha çok tutuldum
Bir kuru dal gibi
Çaresiz savruldum
***
Görsen eski beni eller aldı
Duysan ölürsün kahrından sevdayı zulüm sardı
Yürek acıya doydu, günlerim sayılı
Heyhat geç kaldın dönemezsin, dönsen de yok hayrı
***
Bir varmışsın da bir yokmuşsun meğer
Dillendi bu terk edişler
Zaman acımaz bedende son demler
Kanar durur kesikler
-
Bir anlık bir acı çöker de
Durduğun odalar içinde
Hani o an birden tadın kaçar ya
Bilemezsin, bulamazsın hiç sebebini de
***
Durdun bütün hüsranlar peşinde
Ağladın, inledin de ne çare
Suskun, renksiz her bir kare
Sebebim olanlar şimdi nerelerde
***
Bir sabah uyanınca derdim biter mi
Bu güneş bana doğar mı
Hasretin o kızıl acısında
Keyfim kaçtıkça beni toplar mı
***
Ölsem şimdi ağlayan olur mu, ciddi ciddi
Sen hiçbir zaman kıymet bilmedin ki
Anlaşılamadım ben hiç göz gözünde
Suskunluğumsa hep asaletimdendi
-
Güneş sensin ay sensin
Gökteki yıldız sensin
Dünyalara değişmem
Sen her şeyden güzelsin
***
Gönlümün sultanısın
Sen başımın tacısın
Tutunacak dalımsın
Canımsın benimsin
***
Bahar sensin yaz sensin
Kırda kelebek sensin
Kimselere değişmem
Sen herkesten güzelsin
-
Artık içimde senden eser yok
Atış serbest, dur durak yok
Biliyorum bu yaz yine yüreğime ateş düşecek
Sebepler çok
***
Omuzlarımdaki yüküm kalktı
İçimdeki huzur, inan artık
Kapattığım bütün kapıları
Teker teker açıp sevme zamanı
***
Şimdi sen biraz düşün
Mümkün değil dönüşüm
Çekilir gibi değildin, kurtuluş ilan ettim
***
Biri dolu biri boş
Bu yürek sarhoş
Atalım dertleri
Benim için hava nereden eserse hoş
İçelim güzelleri
Ay bile başka müzik fonda bu sular hiç durulmuyor
İnan ki sayemde buralar bu sene tam yıkılıyor
***
Artık içimde senden eser yok
Atış serbest, dur durak yok
Biliyorum bu yaz yine yüreğime ateş düşecek
Sebepler çok
***
Omuzlarımdaki yüküm kalktı
İçimdeki huzur, inan artık
Kapattığım bütün kapıları
Teker teker açıp sevme zamanı
***
Şimdi sen biraz düşün
Mümkün değil dönüşüm
Çekilir gibi değildin, kurtuluş ilan ettim
***
Biri dolu biri boş
Bu yürek sarhoş
Atalım dertleri
Benim için hava nereden eserse hoş
İçelim güzelleri
Ay bile başka müzik fonda bu sular hiç durulmuyor
İnan ki sayemde buralar bu sene tam yıkılıyor
**
Biri dolu biri boş
Bu yürek sarhoş
Atalım dertleri
Benim için hava nereden eserse hoş
İçelim güzelleri
Ay bile başka müzik fonda bu sular hiç durulmuyor
İnan ki sayemde buralar bu gece tam yıkılıyor
-
Acılara yürek talimli, at bir ok serbest
Biliyorum eli kulağında, çekilecek yine rest
Bu sefer inan fayda etmez
Bilirsin geri vites kabul edilmez
Sen yine kendi çapında gürle es
***
Kalpte aşk yarası
Geçiyor acısı
Ve firar ediyor
Bakmıyor yaşına
Korktuğun başına
Maalesef geliyor sonra
***
Korkmam artık inan
Ağlamak bir yalan
Hüzünler evde kaldı
Seni tanıdığım yerde bıraktım
Mis gibi rahattayım sorma
-
-
aşkın kitabını yeniden yazsan
önümde eğilim yerlere yatsan
zarafet kurslarına yazılsan
hamurun bozuk artık kasmasan
***
yüzünü inan bu son görüşüm
ey bitsin artık bu düşüşün
nasılda sabırsız o bakışın
üzgünüm ümitsiz vakasın
***
Çoktandır yazın kokusu burnumda
Hazırım yine kopmaya
Senin gibi şerefli bir adamın
Bu dünyada olması hata
***
yıkılmış dökülmüş o sevdanın
kırıntısı bile kalmasın
sensiz hayatıma hazırım
sen şeytanın ortağısın
***
yıkılmış dökülmüş o sevdanın
kırıntısı bile kalmasın
sensiz hayatıma hazırım
sen şeytanın ortağısın
***
aşkın kitabını yeniden yazsan
önümde eğilim yerlere yatsan
zarafet kurslarına yazılsan
hamurun bozuk artık kasmasan
***
yüzünü inan bu son görüşüm
ey bitsin artık bu düşüşün
nasılda sabırsız o bakışın
üzgünüm ümitsiz vakasın
***
Çoktandır yazın kokusu burnumda
Hazırım yine kopmaya
Senin gibi şerefli bir adamın
Bu dünyada olması hata
***
yıkılmış dökülmüş o sevdanın
kırıntısı bile kalmasın
sensiz hayatıma hazırım
sen şeytanın ortağısın
***
yıkılmış dökülmüş o sevdanın
kırıntısı bile kalmasın
sensiz hayatıma hazırım
sen şeytanın ortağısın