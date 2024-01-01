Tuğba Özerk

Derin Darbe Şarkı Sözleri
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Ayrılık derin bi darbe,
Sığar mı iki kişi kalbe,
Bu gece her yerde,
Seni aradım durdum.
*
Aradım durdum esaslı neden,
Duydum mu bi kere kalbimi ben,
Elimle koymuş gibi buldum,
Anıları acıları yeniiden.
Dedi ki kalk hadi dışarıya çık,
Kapatma kalbini o mu ki açık,
Başka türlü geçilmez,
*
Bu saçma kederden.
Neler saklı bak göz yaşımda
Sordun mu aşk bana kaç yaşında
Ben galiba Karaya vurdum
Ayrılık derin bi darbe, Sığar mı iki kişi kalbe,
Bu gece her yerde,
Seni aradım durdum.
Hazırdım oysa harbe,
Dedim ki bi daha tövbe,
Seni başkalarında,
Aradım durdum