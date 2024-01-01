Tuğba Özerk

Ayrılık derin bi darbe, Sığar mı iki kişi kalbe, Bu gece her yerde, Seni aradım durdum. * Aradım durdum esaslı neden, Duydum mu bi kere kalbimi ben, Elimle koymuş gibi buldum, Anıları acıları yeniiden. Dedi ki kalk hadi dışarıya çık, Kapatma kalbini o mu ki açık, Başka türlü geçilmez, * Bu saçma kederden. Neler saklı bak göz yaşımda Sordun mu aşk bana kaç yaşında Ben galiba Karaya vurdum Ayrılık derin bi darbe, Sığar mı iki kişi kalbe, Bu gece her yerde, Seni aradım durdum. Hazırdım oysa harbe, Dedim ki bi daha tövbe, Seni başkalarında, Aradım durdum