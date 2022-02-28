Tuğba Özerk

Doğum günün kutlu olsun Al bu canım senin olsun Acı da tatlı da gizli de saklı da Sevginde öfkende seninleyim canım, canım *** Doğum günün kutlu olsun Sevdiğim ah sevdiceğim En kötü gün böyle olsun Tadım tuzum canım sevgilim *** Tanrı bana seni verdi Ölüm bile ayıramaz ki Allah'ım seni verdi Aşkla dolu yüreğini *** Bak bu sana sözüm olsun Al bu yürek senin olsun Allah'ım duamızdır Mutluluk bizim olsun *** Doğum günün kutlu olsun Sevdiğim ah sevdiceğim En kötü gün böyle olsun Tadım tuzum canım sevgilim *** Tanrı bana seni verdi Ölüm bile ayıramaz ki Allah'ım seni verdi Aşkla dolu yüreğini *** Bak bu sana sözüm olsun Al bu yürek senin olsun Allah'ım duamızdır Mutluluk bizim olsun *** Doğum günün kutlu olsun

Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok öyle el gibi durma biraz gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır ** Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır ** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır