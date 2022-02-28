Tuğba Özerk Şarkı Sözleri
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Doğum günün kutlu olsun
Al bu canım senin olsun
Acı da tatlı da gizli de saklı da
Sevginde öfkende seninleyim canım, canım
***
Doğum günün kutlu olsun
Sevdiğim ah sevdiceğim
En kötü gün böyle olsun
Tadım tuzum canım sevgilim
***
Tanrı bana seni verdi
Ölüm bile ayıramaz ki
Allah'ım seni verdi
Aşkla dolu yüreğini
***
Bak bu sana sözüm olsun
Al bu yürek senin olsun
Allah'ım duamızdır
Mutluluk bizim olsun
***
Doğum günün kutlu olsun
Sevdiğim ah sevdiceğim
En kötü gün böyle olsun
Tadım tuzum canım sevgilim
***
Tanrı bana seni verdi
Ölüm bile ayıramaz ki
Allah'ım seni verdi
Aşkla dolu yüreğini
***
Bak bu sana sözüm olsun
Al bu yürek senin olsun
Allah'ım duamızdır
Mutluluk bizim olsun
***
Doğum günün kutlu olsun
-
Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok öyle el gibi durma gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok öyle el gibi durma biraz gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
**
Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok öyle el gibi durma gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
**
Yok öyle el gibi durma gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
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