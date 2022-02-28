Tuğba Özerk

Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok öyle el gibi durma biraz gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır ** Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır ** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır