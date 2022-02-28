Tuğba Özerk

Vur yollara kendini Vur, vur burada durma *** Sen ne sandın kendini Benden aldın ismini Öğrendik ya cismini, bak görünüyor *** Bundan sonra sil beni Sen gittiğinden beri İçimde birileri halay çekiyor *** Bıktım teranelerden O boş sözlerden Pişman gözlerden *** Giden elden gidiyor, geri gelmiyor Zaman durmuyor *** Ben niye daraltayım kendimi burada Elimde mendil sanma gözyaşıma Sen gittin diye diye kahrolur sanma Kim var şimdi bak halay başında *** Ben niye daraltayım kendimi burada Elimde mendil sanma gözyaşıma Sen gittin diye diye kahrolur sanma Kim var şimdi bak halay başında *** Vur yollara kendini Vur, vur burada durma *** Sen ne sandın kendini Benden aldın ismini Öğrendik ya cismini, bak görünüyor *** Bundan sonra sil beni Sen gittiğinden beri İçimde birileri halay çekiyor. *** Bıktım teranelerden O boş sözlerden Pişman gözlerden *** Giden elden gidiyor, geri gelmiyor Zaman durmuyor *** Ben niye daraltayım kendimi burada Elimde mendil sanma gözyaşıma Sen gittin diye diye kahrolur sanma Kim var şimdi bak halay başında *** Ben niye daraltayım kendimi burada Elimde mendil sanma gözyaşıma Sen gittin diye diye kahrolur sanma Kim var şimdi bak halay başında Halay başında