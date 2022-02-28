Tuğba Özerk

Halaybaşı Şarkı Sözleri
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Vur yollara kendini
Vur, vur burada durma
***
Sen ne sandın kendini
Benden aldın ismini
Öğrendik ya cismini, bak görünüyor
***
Bundan sonra sil beni
Sen gittiğinden beri
İçimde birileri halay çekiyor
***
Bıktım teranelerden
O boş sözlerden
Pişman gözlerden
***
Giden elden gidiyor, geri gelmiyor
Zaman durmuyor
***
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halay başında
***
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halay başında
***
Vur yollara kendini
Vur, vur burada durma
***
Sen ne sandın kendini
Benden aldın ismini
Öğrendik ya cismini, bak görünüyor
***
Bundan sonra sil beni
Sen gittiğinden beri
İçimde birileri halay çekiyor.
***
Bıktım teranelerden
O boş sözlerden
Pişman gözlerden
***
Giden elden gidiyor, geri gelmiyor
Zaman durmuyor
***
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halay başında
***
Ben niye daraltayım kendimi burada
Elimde mendil sanma gözyaşıma
Sen gittin diye diye kahrolur sanma
Kim var şimdi bak halay başında
Halay başında