Tuğba Özerk

Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Anlat kardeşim, ben dinlerim gönlüm yettiğince Masada kalır her şey, haydi gel şerefe Kim kırmış seni, kim yormuş öfkesiyle Bu masada kalır her şey, haydi gel şerefe *** Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Kimi ateşten kor, kimi tutsak, kimi cesur, kimi korkak Susandan da, coşandan da, fazlamız var ah ah *** Ama önce doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Bırak onlar kapışsın, yarışsınlar gölgeleriyle Bu masada kalır her şey, hadi gel şerefe Kim kırmış seni, kim yormuş öfkesiyle Bu masada kalır her şey, hadi gel şerefe *** Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Kimi ateşten kor, kimi tutsak, kimi cesur, kimi korkak Susandan da, coşandan da, fazlamız var ah ah *** Ama önce doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları *** Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık buraları Doldur, bir tane daha doldur Bak, yine kurtardık

Tutamam ya nasıl gizledim? Ele sustum içime söyledim Gizli aşk bu hiç kimse duymasın Sapamam ya yolu özledim Hayal neymiş? rüya bir yana Seçemem ya seni özledim *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Kaçamam da nasıl giderim? Bende hâl yok bahane bul Hayat mani lakin ölüm de var Akşamım bir dur sabahı gör Sana mı kaldı bu vaktin seyri? Sabrım kal hele hayrını gör *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Eş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Ah be hiç haberin yok Kaş dost biz gama düşeceğiz Sen durma koy saki içeceğiz *** Sen durma koy saki içeceğiz Hiç durma koy saki

Yoktur haberin yaktım yıktım Naraların nidanın bini bir para Nereye koysam sığmam içime Öteler yakın olsun dostlar bana hediye *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Sulara saldım sussun balıklar Her yer masmavi bugün Acılar bile yeni ay Nereye koysam sığmam içime Öteler yakın olsun dostlar bana hediye *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Ah ah ah canım akıyor kaleme can buluyor Acıyor evet hem de çok gözyaşım gün sayıyor *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be *** Kalbime değdim nihayet Ne kadar özledim de Gel gel ne olur dön gel Hadi dön gel be