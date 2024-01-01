Tuğba Özerk

-
Iskaladım hep hayatı
Sol yanım ağır yaralandı
Hatıraların oyunu bu
Geçer sandım
Yaralar kanayıp acıttı
*
Suskun artık umutlarım
Gönlümde hicran bulutlarım
Vurgun yedim yine işte
Yaralandım yıkıldım yanıldım
*
Göklerin hakimi biziz sandım
Aşkların dili bizdik inandım
-
Acı hatıralarla bu evde
Bitmekte gün yine kederli
Sıkıldım bu sefer hakikaten
Büsbütün dağıttım kendimi
***
Ben bu saatten sonra
Hizaya gelsem ne olur
Ben bu saatten sonra
Sevdayı bulsam ne olur
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
***
Acı hatıralarla bu evde
Bitmekte gün yine kederli
Sıkıldım bu sefer hakikaten
Büsbütün dağıttım kendimi
***
Ben bu saatten sonra
Hizaya gelsem ne olur
Ben bu saatten sonra
Sevdayı bulsam ne olur
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
-
Dönüyordum sana verdiğim sözden
Yürek aldatmaya ihtiyacım yok
Beni kalpsiz sanıp vurduğun yerden
Kan revanım hiç zamanım kalmıyor senden
***
Gezeceksin gez tabi her bir gece
Ezeceksin ez
Yakacaksın yak tabi tek bir hece
Yetecek bir söz
***
Bulacaksın er yada geç özünü
Bana koymaz hep yaşadım hüznü
Şükür Allah gösterecek yüzünü
Bana son bir kez
***
Gide gele arıyorum ama aşk bile yok
Ona buna soruyorum
Sağa sola atıyorum ama zar bile yok
Boşa oynuyorum
***
Gide gele arıyorum ama aşk bile yok
Ona buna soruyorum
Sağa sola atıyorum ama zar bile yok
Kumar oynuyorum
-
Dostum bana İzmir'i anlat
Hüznüme biraz imbat kat
Eski günlere geri dönelim
Kederlerimi denizlere at
***
Dostum bana İzmir'i anlat
Hüznüme biraz imbat kat
Eski günlere geri dönelim
Kederlerimi denizlere at
***
Yolum düşer uğrarım sana
Kordonda bir çay ısmarla bana
Oturup konuşalım kana kana
İstanbul bir yalan
Söylenenlere inanma
***
Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler
Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler
İçimde sancır İstanbul benim darağacım
Gidiş o gidiş bir daha da senden
Haber bile alamadım
***
Bu şehir süslü boyalı kadın
İzmir sen benim anamdın
Gel yine kol kanat ger bana
Ben koynunda uyumalıyım
***
Yolum düşer uğrarım sana
Kordonda bir çay ısmarla bana
Oturup konuşalım kana kana
İstanbul bir yalan
Söylenenlere inanma
***
Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler
Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler
İçimde sancır İstanbul benim darağacım
Gidiş o gidiş bir daha da senden
Haber bile alamadım
-
Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle
Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine
Neler yaşadık neler paylaştık bu evde
Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle
*
Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle
Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine
Neler yaşadık neler paylaştık bu evde
Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle
*
Biz bize yetsek bir kenetlensek
Uzatıp iki dudak aşka gelsek
Lamı cimi yok artık sen benimsin
Günlerim gecelerim her şeyimsin
*
Sarılıp uykuya daldığım anda
Yastığın yarısı ben yarısı sensin
Lamı cimi yok artık sen benimsin
Günlerim gecelerim her şeyimsin
*
Sarılıp uykuya daldığım anda
Yastığın yarısı ben yarısı sensin
Of of of of
Yarısı ben yarısı sensin
*
Of of of of...
Yarısı ben yarısı sensin
Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle
Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine
*
Neler yaşadık neler paylaştık bu evde
Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle
Biz bize yetsek bir kenetlensek
Uzatıp iki dudak aşka gelsek
*
Lamı cimi yok artık sen benimsin
Günlerim gecelerim her şeyimsin
Sarılıp uykuya daldığım anda
Yastığın yarısı ben yarısı sensin
*
Lamı cimi yok artık sen benimsin
Günlerim gecelerim her şeyimsin
Sarılıp uykuya daldığım anda
Yastığın yarısı ben yarısı sensin
*
Of of of of
Yarısı ben yarısı sensin
Of of of of
Yarısı ben yarısı sensin
*
Of
-
Iskaladım hep hayatı
Sol yanım ağır yaralandı
Hatıraların oyunu bu
Geçer sandım
Yaralar kanayıp acıttı
*
Suskun artık umutlarım
Gönlümde hicran bulutlarım
Vurgun yedim yine işte
Yaralandım yıkıldım yanıldım
*
Göklerin hakimi biziz sandım
Aşkların dili bizdik inandım
-
Zaman zaman seni özlerim
Özledikçe gezer gezer eğlenirim
Yok bir sebep üzülmem için
Senin gibi bir gereksize ağlamam için
*
Daha çok üzüleceksin
Katlanıp göreceksin
Bazen çok zor bilirim
Sözlerimde inan samimiyim
*
Kaderi baştan yazamazsın
Daha kaç kişiyi kandırırsın
Gereken acımı ben çekerim
Sen de göster kudretini görelim
-
Küçücük bir söz bile söylemedin
Acım vardı hiçbir şey demedin
Gittin anlamsız kaldı gecelerim
Önümde sorular ve alışkanlıklar
*
Söz, söz tutulmak için verilirmiş sevgilim
Vazgeçtin işte benden ve bu şehirden, neyleyim?
Yıkıldı duvarlarım
Önümde binlerce insan
*
Aşkım bir hiç
Sonu yerle yeksan
Yıkıldım derin
Kalbim delik deşik
*
Ömrüm senin
Nerdesin koca adam
Yıkıldı duvarlarım
Önümde binlerce insan
*
Aşkım bir hiç
Sonu yerle yeksan
Yıkıldım derin
Kalbim delik deşik
*
Ömrüm senin
Nerdesin koca adam
Hiçbir ben kalmadı ardında bıraktın
Benden geçti artık anladım
*
Arkamda kocaman dağlar vardı
Önümde bir sürü çıkmaz yollar
Söz, söz tutulmak için verilirmiş sevgilim
Vazgeçtin işte benden ve bu şehirden, neyleyim?
*
Yıkıldı duvarlarım
Önümde binlerce insan
Aşkım bir hiç
Sonu yerle yeksan
*
Yıkıldım derin
Kalbim delik deşik
Ömrüm senin
Nerdesin koca adam
*
Yıkıldı duvarlarım
Önümde binlerce insan
Aşkım bir hiç
*
Sonu yerle yeksan
Yıkıldım derin
Kalbim delik deşik
Ömrüm senin
Nerdesin koca adam
-
Beni fazla zorlama
Teslimim bu yaza
Ellerim en yukarıda
Tam bu havalardaBana boşuna anlatma
Ruhum ayakta
Dans ediyorum sağa ve sola
*
Kendi çapımda
Sahilde dalgalar
Köpük köpük içimde
Güneş güzel insanlar
Kadehim elimde
Kalbimin anahtarı
-
çine koyduğun gözyaşı yalan
Elinle tuttuğun adını koyduğun
Özenip durduğun hayatın yalan
*
Sanırdım her gülün bir bedeli var
Senin her yerinde gül deseni var
Sanırdım bir heves seninle bir nefes
Aldığım her tadın özleyeni var
*
Karşıma çıktın en güzel yaşta
Gözümü açtım ürkek telaşta
Değişmez talihim gözlerim yaşta
Dinlesen ölümsüz olacak mıyız?
Seninle hep aynı kalacak mıyız?
*
Çek git buradan seni başucuma sardım
Ölene kadar inandığım güveni yıkıyorsun
Aşkın yok laneti
Yaşadı yüce sefaleti
Sonunda kadar adaleti savunurken gidiyorsun
-
Ne çok kopup parçalandım
Yollarına öldüm ağladım
İki gözüm,kuralsızım
Bu deli hallerine baygınım
*
Bende akşam olmakta yine sevdiğim
Sensin o kara gecelerde tek ümidim
Yokluğunda bu evde
Zarar ziyan bedende
Ne hal kaldı ne mecal
Son ihtimal sende
*
Gel hadi kapıları kapatma
Kabulüm artık alın yazıma
O alaycı kahkahanla gel
-
Anlatılmaz bu ruh hali
İnanamıyorum gerçek sahi
Aşk bu dilsiz gelir ani
Elim kolum bağlı kaldı yani
Ah ne güzel bakıyorsun gözlerime
Tatlı sözlerin vuruyor beni yüreğimden
Seni bana veren Allah
Özenip yaratmış maşallah
Boyuna,posuna,huyuna,suyuna
Nazar değmez inşallah
Maşallah
*
-
Muhatap bile olma benle
Düşüyor deseler cehenneme
Ne kadar mutluyduk senle
Biliyorum hata bende
Yere yattım göğe baktım
Aşkımı nasıl aldattın
Şimşek çaksın yıldız kaysın
Affet kanım yerde kalsın
Yaralıyım ben kendi kendimi vurmuşum
Ağlıyorum ben darmadağınım bu gece
Yaralıyım ben kendi kendimi vurmuşum
Ağlıyorum ben darmadağınım
-
bir nefes al ne bu halin
kim bilir kaç yol acılardan geçtin
degerini bilmediler mi
boynunu büküp kederden mi içtin
yangını hiç sönmeyen aşklardan mı geçtin
çare sanıp okunmuş sulardan mı içtin
*
yüregin param parça gel uyu omuzumda
canım dostum senide mi vurdu kahpe dünya
-
şimdi aşkın tam vakti sevgilim
burda olman lazım yoksun nerdesin
şimdi aşkın tam vakti sevgilim
burda şenlik var gel eğlenelim
aşk mı lazım meşk mi lazım
*
bende hepsi var
kalbim gümgüm atar fişek gibi patlar
senden iyisimi var benden güzelimi var
mutlu ol bak karşında çiçek gibi biri var
*
This one goes out for party people
Move your body on the dance floor
Cyprus to Istanbul
We gonna rock the world
-
Alıştım sana birtanem
Alıştım her gün gormeye
Bir nefes gibi muhtacım
Sevilmeye, sevmeye
*
Her sabah uyandığımda
Seni bulurdum yanımda
Yokluğun bir zehir gibi
Dolaşıyor kanımda
*
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarim boslugu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
*
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kaniyor
Sen yoksun kollarım boslugu sariyor
*
Alıştım birtanem, Alıştım sana
Alıştım sana birtanem
Yokluğuna dayanamam
İnan sensiz kaderimle
*
Tek başıma savaşamam
Ben seninle var olmuşum
Ben seninle bir sarhoşum
Sen yanımda olmayınca
*
Gayesizim bomboşum
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor
*
Alıştım birtanem, Alıştım sana
Alışmak sevmekten daha zor geliyor
Alışmak bir yara bağrımda kanıyor
Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor
Alıştım birtanem, Alıştım sana
-
Sevdan beni öldürüyor güzelim
Hem sevdalı hen sana deliyim
Sevdan ateşten gömlektir bilirim
Sevdalıyım sevdalı biriyim
Gezinirim sokağında
*
Gecenin karanlığında
İçimi çekip çekip
Nolur yüzünü görseydim
Güzelim
Nasılda girdin aklıma
*
Şaşırdım şakınlığıma
Ne olurdu beni sevseydin güzelim
Nasılda girdin aklıma
Şaşırdım şakınlığıma
Ne olurdu beni öpseydin güzelim
-
Aşk olsun sana
Var mıydı böyle bırakıp kaçmak
Ders olsun bu da bana
Şimdi ne olacak
Bu gece eve seni kim bırakacak?
Yukarıya seni kim taşıyacak?
Yatağına seni kim yatıracak?
Düştüğün şu hale bak
Arkadaşımdın sevgilim oldun
Aşk fukarası zengin oldun
Düşlerindim gerçek oldum
Böyle aşk olmaz olsun