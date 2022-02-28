Tuğba Özerk

İzmir Dostum bana İzmir'i anlat Hüznüme biraz imbat kat Eski günlere geri dönelim Kederlerimi denizlere at *** Dostum bana İzmir'i anlat Hüznüme biraz imbat kat Eski günlere geri dönelim Kederlerimi denizlere at *** Yolum düşer uğrarım sana Kordonda bir çay ısmarla bana Oturup konuşalım kana kana İstanbul bir yalan Söylenenlere inanma *** Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler İçimde sancır İstanbul benim darağacım Gidiş o gidiş bir daha da senden Haber bile alamadım *** Bu şehir süslü boyalı kadın İzmir sen benim anamdın Gel yine kol kanat ger bana Ben koynunda uyumalıyım *** Yolum düşer uğrarım sana Kordonda bir çay ısmarla bana Oturup konuşalım kana kana İstanbul bir yalan Söylenenlere inanma *** Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler İçimde sancır İstanbul benim darağacım Gidiş o gidiş bir daha da senden Haber bile alamadım

Acı Hatıralar Acı hatıralarla bu evde Bitmekte gün yine kederli Sıkıldım bu sefer hakikaten Büsbütün dağıttım kendimi *** Ben bu saatten sonra Hizaya gelsem ne olur Ben bu saatten sonra Sevdayı bulsam ne olur *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Acı hatıralarla bu evde Bitmekte gün yine kederli Sıkıldım bu sefer hakikaten Büsbütün dağıttım kendimi *** Ben bu saatten sonra Hizaya gelsem ne olur Ben bu saatten sonra Sevdayı bulsam ne olur *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım