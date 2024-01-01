Kolay Degil (Versiyon) Şarkı Sözleri
Tuğba Özerk Kolay Degil (Versiyon) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Özerk Kolay Degil (Versiyon) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kolay Degil (Versiyon) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Özerk
Kolay Degil (Versiyon)
Tüm Şarkıları
-
Biraz daha sarıp sarmala beni
Biraz daha dokun yalnızlığıma
Biraz anla ne demek istediğimi
Biraz dinle duygularımın dilini
***
Biraz daha kal da düşün yeniden
Biraz anla bendeki bu hüzün neden
Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Biraz daha kal da düşün yeniden
Biraz anla bendeki hüzün neden
Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev
***
Bin defa ah şu kalbim kırıldı
Bu izler hep o eski acılardan
Cesaretim hemen hemen hiç kalmadı
Çok denedim, denedim ama olmadı
***
Biraz daha kal da düşün yeniden
Biraz anla bendeki bu hüzün neden
Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Biraz daha kal da düşün yeniden
Biraz anla bendeki hüzün neden
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, kolay değil
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Kolay değil, kolay olmaz o kadar
Kolay değil, olursa bu bir olay
İki insan sevgiyle bir arada
Kolay değil, olursa bu bir olay
***
Kolay değil...