Tuğba Özerk

Biraz daha sarıp sarmala beni Biraz daha dokun yalnızlığıma Biraz anla ne demek istediğimi Biraz dinle duygularımın dilini *** Biraz daha kal da düşün yeniden Biraz anla bendeki bu hüzün neden Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Biraz daha kal da düşün yeniden Biraz anla bendeki hüzün neden Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev *** Bin defa ah şu kalbim kırıldı Bu izler hep o eski acılardan Cesaretim hemen hemen hiç kalmadı Çok denedim, denedim ama olmadı *** Biraz daha kal da düşün yeniden Biraz anla bendeki bu hüzün neden Biraz anla, biraz dinle, biraz daha sev *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Biraz daha kal da düşün yeniden Biraz anla bendeki hüzün neden İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, kolay değil *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Kolay değil, kolay olmaz o kadar Kolay değil, olursa bu bir olay İki insan sevgiyle bir arada Kolay değil, olursa bu bir olay *** Kolay değil...