Tuğba Özerk

Renk Körü Şarkı Sözleri
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Işıklarım yok, ışıklarım yok
Hiç üstüme gelme, bir mum bile yok
Işıklarım yok, ışıklarım yok
Hiç üstüme gelme, bir ses bile yok
***
Severim ben böyle havaları bilirsin
Bile bile acı çekerim, çektiririm
İnceden de bir telli çalıverirse
Tadından yenmez, tadından yenmez
***
Koltuklar kitaplar, resim aynalar
Ah bu duvar yıkıldı feryat
Aşkın dibi var gördük o kadar
Ah yine nasıl sevesim var
***
Koltuklar kitaplar, resim aynalar
Ah bu duvar yıkıldı feryat
Aşkın dibi var gördük o kadar
Ah yine nasıl sevesim var
***
Işıklarım yok, ışıklarım yok
Hiç üstüme gelme, bir ses bile yok
***
Severim ben böyle havaları bilirsin
Bile bile acı çekerim, çektiririm
İnceden de bir telli çalıverirse
Tadından yenmez, tadından yenmez
***
Koltuklar kitaplar, resim aynalar
Ah bu duvar yıkıldı feryat
Aşkın dibi var gördük o kadar
Ah yine nasıl sevesim var
***
Koltuklar kitaplar, resim aynalar
Ah bu duvar yıkıldı feryat
Aşkın dibi var gördük o kadar
Ah yine nasıl sevesim var
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Ne olursun bunu benden isteme
Anlamamı anlatmamı bekleme
Aramızda tarifsiz bir durum var
Benim sende emanetim var
Şarkımızı kimselere söyleme
***
Beklediğim her şey bir bir olmuş
Aşk Tanrısı her dem sarhoşmuş
Ben yanmışım dumanım kalmış
Dinlersen bir arzuhalim var içine çek ama üfleme
***
Bir şarkı çalsın bizden
Körfez geceyi öperken
Sana âşık yalnız ben
Denen o güzel günlerden
***
Bir resim kalsın bizden
Siyah beyaz masum gülerken
Mevsimler değişirken değişmeyen bir tek sen
Takvimler dökülürken sana âşık yalnız ben
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