Tuğba Özerk

Işıklarım yok, ışıklarım yok Hiç üstüme gelme, bir mum bile yok Işıklarım yok, ışıklarım yok Hiç üstüme gelme, bir ses bile yok *** Severim ben böyle havaları bilirsin Bile bile acı çekerim, çektiririm İnceden de bir telli çalıverirse Tadından yenmez, tadından yenmez *** Koltuklar kitaplar, resim aynalar Ah bu duvar yıkıldı feryat Aşkın dibi var gördük o kadar Ah yine nasıl sevesim var *** Koltuklar kitaplar, resim aynalar Ah bu duvar yıkıldı feryat Aşkın dibi var gördük o kadar Ah yine nasıl sevesim var *** Işıklarım yok, ışıklarım yok Hiç üstüme gelme, bir ses bile yok *** Severim ben böyle havaları bilirsin Bile bile acı çekerim, çektiririm İnceden de bir telli çalıverirse Tadından yenmez, tadından yenmez *** Koltuklar kitaplar, resim aynalar Ah bu duvar yıkıldı feryat Aşkın dibi var gördük o kadar Ah yine nasıl sevesim var *** Koltuklar kitaplar, resim aynalar Ah bu duvar yıkıldı feryat Aşkın dibi var gördük o kadar Ah yine nasıl sevesim var