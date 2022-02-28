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7/24 Dinle Renk Körü

Renk Körü Şarkı Sözleri

Tuğba Özerk Renk Körü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Özerk Renk Körü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Renk Körü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Özerk

Tuğba Özerk

Renk Körü

  • Koltuklar Kitaplar

  • Sana Aşık Yalnız Ben

  • Aşk Herkese Lazım

  • En Büyük Aşk

  • Günaydın

  • Küçük Kral

  • Onlar Bizi Dinlerler

  • Otel

  • Parti Çocuğu

  • Renk Körü

  • Sen Kanma Yarınlara

  • Son Veda

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