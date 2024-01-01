Tuğba Özerk

Kurak PARAMPARÇA HAYATLAR ALDIK BELKİ KÜÇÜCÜKKEN DE GÖRDÜM BİL Kİ SON BİR SÖZLE SEVDİM SENİ YÜZÜN İPEK SÖZÜN BAL İDİ GÖNLÜM AÇTIM ON KEZ SEN DURDUN BİN KEZ * DEDİM OLSUN VARSIN SEVDİM SON KEZ TUHAF BİR YASAKTIR AŞK BAŞI SONU YOK MUDUR GÜNAHTIR KURAKTIR AŞK ACISIZI YOK MUDUR DARMADUMAN SEVDALAR AŞTIK BELKİ DENENMİŞİ GÖRDÜM İYİ Kİ CANIM PAHASINA DİRENİP BİTİŞİMİ KELEBEK ÖMRÜ GİBİ UÇAN O SEVGİNİ

Doğum Günün Kutlu Olsun Doğum günün kutlu olsun Al bu canım senin olsun Acı da tatlı da gizli de saklı da Sevginde öfkende seninleyim canım, canım *** Doğum günün kutlu olsun Sevdiğim ah sevdiceğim En kötü gün böyle olsun Tadım tuzum canım sevgilim *** Tanrı bana seni verdi Ölüm bile ayıramaz ki Allah'ım seni verdi Aşkla dolu yüreğini *** Bak bu sana sözüm olsun Al bu yürek senin olsun Allah'ım duamızdır Mutluluk bizim olsun *** Doğum günün kutlu olsun Sevdiğim ah sevdiceğim En kötü gün böyle olsun Tadım tuzum canım sevgilim *** Tanrı bana seni verdi Ölüm bile ayıramaz ki Allah'ım seni verdi Aşkla dolu yüreğini *** Bak bu sana sözüm olsun Al bu yürek senin olsun Allah'ım duamızdır Mutluluk bizim olsun *** Doğum günün kutlu olsun

El Gibi Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok öyle el gibi durma biraz gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır ** Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım *** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır ** Yok öyle el gibi durma gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır

Lo Lo Lo (Nazan Öncel Version) yüzüme bak içim ısınsın gönlünü al bana taşınsın kaderimiz ortak yazılsın *** ben senin kalbinden hiç bir yere gitmem öl desen ölemem ama git desen gidemem *** bana da lo lo lo yaparsın artık havandan tavandan geçilmez ne yazık kapının önüne koyarsa yandık sana da bir şey sorulmaz artık *** sonra honor de balzac vadideki zambak bu çok uzun bir hikaye kaldır başını bak acı nedir bilmen lazım gözyaşı dökmen lazım buna göğüs germen lazım anılarım acılarım *** umutlarım hayallerim bir şeyimi ellettirmem kimseye laf ettirmem mümkün değil kirlettirmem herhalde yani *** safi keder oldum safi gözyaşımız somurtur abi düşündüğü söyleyeyim bari ayrı gayri olmaz anladın mi sanki sen git yat uyu bari aşkım her dem baki

Şok Senden öcümü alacağım Sadece birazcık daha zaman Ben de seni çıra gibi yakacağım Hiç boşa kaçacak delik arama Nereye gidersen bulurum Ben bana yeterim, meraklanma Kendimi kendim korurum Kaderi bıraksam, uzun sürer bu hesap O kadar sabrım yok Senin de kalbini acil vurmalı, kor ateşden bir ok * Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için * Yanına bırakmayacağım, inan Senden öcümü alacağım Sadece birazcık daha zaman Ben de seni çıra gibi yakacağım Hiç boşa kaçacak delik arama Nereye gidersen bulurum Ben bana yeterim, meraklanma Kendimi kendim korurum Kaderi bıraksam, uzun sürer bu hesap O kadar sabrım yok Senin de kalbini acil vurmalı, kor ateşden bir ok * Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için

Çivi Çiviyi Söker Kırgınım sandın yanıldın yıkılmam bir aşk uğruna bir hayali sarıldığım bos bir macera simdi sensiz kalmaya zorda olsa alıştım neden çok zor güzelim sen bana yakışmadın * geçer acısı geçer zaman ilaçtır derler yeni aşklara açığım çivi çiviyi söker * Kırgınım sandın yanıldın yıkılmam bir aşk uğruna bir hayali sarıldığım bos bir macera simdi sensiz kalmaya zorda olsa alıştım neden çok zor güzelim sen bana yakışmadın * geçer acısı geçer zaman ilaçtır derler yeni aşklara açığım çivi çiviyi söker *

Sende Kaldı GÜN GELİR KALIR GÜN GELİR GİDER BU HİS İÇİMDE ZOR GELİR BANA AZ GELİR SANA BU BİTMEK BİLMEZ HASRETLİK KİMİNE ÇOK ZOR KİMİNE KOLAY GELİR BU YANLIZLIK BENDEKİ ACI SENDEKİ TELAŞ OF BİZİ ÇILDIRTIR SENDE KALDI IŞIKLARIM KARARDI YAŞANMIŞ HİÇBİR ŞEYE ACIMADAN ARDINA HİÇ BAKMADAN YANLIZLIKTAN KORKMADAN GİZLİCE BİTİRDİN İZ BIRAKMADAN

Canımdan Bezdim Canımdan bezdim Bugün sesini andım Senden kalan tek iz bana Yarın çok bulanık * Yüzün yok sayfalarda Bir tek kalan ben Küçük kalbim uykularda Senle geçen günler Sadece hatıramda * Canımdan bezdim yar ah Üstümde binlerce dert var ah Güneş bile doğmaz oldu artık Sen yoksun kalbimde yara * Sensizken günlerim geçmez ah Karlar sardı yaz ortasında Üşüyorum sesin yok yar Geri döndür zamanı ya rab

Miyadın Doldu BURALARI GÜZ GİBİ OLDU GÜNDÜZLERİ GECE GİBİ OLDU SESİN HİÇ ÇIKMAZ OLDU YARİM SENİN MİYADIN DOLDU GÖZ SÜZÜP BAKIŞMALAR SESSİZ TELEFONLAR BANA FAZLA ÇOCUK BUNLAR ÜZGÜNÜM DURAMAM KALDIM FAZLADAN BİRKAÇ ZAMANIM VAR O DA BANA KÂR GECE OLDU GİYİNDİM PARFÜMLERİ SÜRÜNDÜM GİDİLECEK BİR ÇOK YOL VAR EĞLENMEK İSTİYORUM BANA BURALAR DAR KAPRİSİNİ ÇEKEMEM BEN AY