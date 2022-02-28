Tuğba Özerk

Makas Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna Gördüm nihayet gün gibi gerçeği *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde *** Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Gittiğin gün sustu kelimelerim Gözyaşlarımdır delillerim Tamam olan ne varsa senle Yarım şimdi her şeyim *** Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna Gördüm nihayet gün gibi gerçeği *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde *** Aşkta kazanmak da var kaybetmek de Kalmak da var gitmek de Yalnız değilsin kalbim Sen gibi yaralı çok alemde Sen gibi yaralı çok alemde

Bitter Çikolata Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter Çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne Ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme Bitter çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme *** Aşk mı meşk mi hepsi bende Gölgem bile sahilde sevişir senle Gün olur güzelim devran döner Gelirsin tıpış tıpış son seferle *** Mecbursun kaderine Mahkum oldun müebbete İstesen de istemesen de Canın çeker, beni her nefeste İstesen de istemesen de Canın çeker beni her nefeste *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme *** Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine Bitter çikolatam benim gel geceme Hastayım gülüşüne ayva göbeğine Acı çikolatam benim gel geceme Acı çikolatam benim gel geceme