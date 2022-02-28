Aşkın Her Hali Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Aşkın Her Hali
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Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi
Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin
Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna
Gördüm nihayet gün gibi gerçeği
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi
Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin
Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna
Gördüm nihayet gün gibi gerçeği
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
Sen gibi yaralı çok alemde
-
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter Çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne
Ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Aşk mı meşk mi hepsi bende
Gölgem bile sahilde sevişir senle
Gün olur güzelim devran döner
Gelirsin tıpış tıpış son seferle
***
Mecbursun kaderine
Mahkum oldun müebbete
İstesen de istemesen de
Canın çeker, beni her nefeste
İstesen de istemesen de
Canın çeker beni her nefeste
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Bitter çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
Bitter çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Aşk mı meşk mi hepsi bende
Gölgem bile sahilde sevişir senle
Gün olur güzelim devran döner
Gelirsin tıpış tıpış son seferle
***
Mecbursun kaderine
Mahkum oldun müebbete
İstesen de istemesen de
Canın çeker, beni her nefeste
İstesen de istemesen de
Canın çeker beni her nefeste
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
-
Bir acı var kördüğüm boğazımda
Tadım yok biraz bu aralarda
Dağıttım birazda son zamanlarda
Yüreğim artık beni yormasana
***
Gönül gözüm kapandı
Sesim çıkmaz artık bu odalarda
Heves ederdim ya eskiden
Artık gücüm yok bu hayata
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Bir acı var kördüğüm boğazımda
Tadım yok biraz bu aralarda
Dağıttım birazda son zamanlarda
Yüreğim artık beni yormasana
***
Gönül gözüm kapandı
Sesim çıkmaz artık bu odalarda
Heves ederdim ya eskiden
Artık gücüm yok bu hayata
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
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