Tuğba Özerk

Maşallah Anlatılmaz bu ruh hali İnanamıyorum gerçek sahi Aşk bu dilsiz gelir ani Elim kolum bağlı kaldı yani Ah ne güzel bakıyorsun gözlerime Tatlı sözlerin vuruyor beni yüreğimden Seni bana veren Allah Özenip yaratmış maşallah Boyuna,posuna,huyuna,suyuna Nazar değmez inşallah Maşallah *

Acı Hatıralar Acı hatıralarla bu evde Bitmekte gün yine kederli Sıkıldım bu sefer hakikaten Büsbütün dağıttım kendimi *** Ben bu saatten sonra Hizaya gelsem ne olur Ben bu saatten sonra Sevdayı bulsam ne olur *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Acı hatıralarla bu evde Bitmekte gün yine kederli Sıkıldım bu sefer hakikaten Büsbütün dağıttım kendimi *** Ben bu saatten sonra Hizaya gelsem ne olur Ben bu saatten sonra Sevdayı bulsam ne olur *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım *** Aklıma gelenleri söylemem lazım Lafımın arkasında durup dönmemem lazım Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım

Zar Dönüyordum sana verdiğim sözden Yürek aldatmaya ihtiyacım yok Beni kalpsiz sanıp vurduğun yerden Kan revanım hiç zamanım kalmıyor senden *** Gezeceksin gez tabi her bir gece Ezeceksin ez Yakacaksın yak tabi tek bir hece Yetecek bir söz *** Bulacaksın er yada geç özünü Bana koymaz hep yaşadım hüznü Şükür Allah gösterecek yüzünü Bana son bir kez *** Gide gele arıyorum ama aşk bile yok Ona buna soruyorum Sağa sola atıyorum ama zar bile yok Boşa oynuyorum *** Gide gele arıyorum ama aşk bile yok Ona buna soruyorum Sağa sola atıyorum ama zar bile yok Kumar oynuyorum

İzmir Dostum bana İzmir'i anlat Hüznüme biraz imbat kat Eski günlere geri dönelim Kederlerimi denizlere at *** Dostum bana İzmir'i anlat Hüznüme biraz imbat kat Eski günlere geri dönelim Kederlerimi denizlere at *** Yolum düşer uğrarım sana Kordonda bir çay ısmarla bana Oturup konuşalım kana kana İstanbul bir yalan Söylenenlere inanma *** Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler İçimde sancır İstanbul benim darağacım Gidiş o gidiş bir daha da senden Haber bile alamadım *** Bu şehir süslü boyalı kadın İzmir sen benim anamdın Gel yine kol kanat ger bana Ben koynunda uyumalıyım *** Yolum düşer uğrarım sana Kordonda bir çay ısmarla bana Oturup konuşalım kana kana İstanbul bir yalan Söylenenlere inanma *** Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler İçimde sancır İstanbul benim darağacım Gidiş o gidiş bir daha da senden Haber bile alamadım

Yastık Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle * Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle * Biz bize yetsek bir kenetlensek Uzatıp iki dudak aşka gelsek Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin * Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin * Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin Of of of of Yarısı ben yarısı sensin * Of of of of... Yarısı ben yarısı sensin Kim bilir kaç gecenin sabahı doğdu senle Alıştırdın saçlarıma dolanmış ellerine * Neler yaşadık neler paylaştık bu evde Mutluyum ilk defa huzuru buldum senle Biz bize yetsek bir kenetlensek Uzatıp iki dudak aşka gelsek * Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin * Lamı cimi yok artık sen benimsin Günlerim gecelerim her şeyimsin Sarılıp uykuya daldığım anda Yastığın yarısı ben yarısı sensin * Of of of of Yarısı ben yarısı sensin Of of of of Yarısı ben yarısı sensin * Of

Iskaladım Iskaladım hep hayatı Sol yanım ağır yaralandı Hatıraların oyunu bu Geçer sandım Yaralar kanayıp acıttı * Suskun artık umutlarım Gönlümde hicran bulutlarım Vurgun yedim yine işte Yaralandım yıkıldım yanıldım * Göklerin hakimi biziz sandım Aşkların dili bizdik inandım

Göster Kudretini Zaman zaman seni özlerim Özledikçe gezer gezer eğlenirim Yok bir sebep üzülmem için Senin gibi bir gereksize ağlamam için * Daha çok üzüleceksin Katlanıp göreceksin Bazen çok zor bilirim Sözlerimde inan samimiyim * Kaderi baştan yazamazsın Daha kaç kişiyi kandırırsın Gereken acımı ben çekerim Sen de göster kudretini görelim

Yıkıldı Duvarlarım Küçücük bir söz bile söylemedin Acım vardı hiçbir şey demedin Gittin anlamsız kaldı gecelerim Önümde sorular ve alışkanlıklar * Söz, söz tutulmak için verilirmiş sevgilim Vazgeçtin işte benden ve bu şehirden, neyleyim? Yıkıldı duvarlarım Önümde binlerce insan * Aşkım bir hiç Sonu yerle yeksan Yıkıldım derin Kalbim delik deşik * Ömrüm senin Nerdesin koca adam Yıkıldı duvarlarım Önümde binlerce insan * Aşkım bir hiç Sonu yerle yeksan Yıkıldım derin Kalbim delik deşik * Ömrüm senin Nerdesin koca adam Hiçbir ben kalmadı ardında bıraktın Benden geçti artık anladım * Arkamda kocaman dağlar vardı Önümde bir sürü çıkmaz yollar Söz, söz tutulmak için verilirmiş sevgilim Vazgeçtin işte benden ve bu şehirden, neyleyim? * Yıkıldı duvarlarım Önümde binlerce insan Aşkım bir hiç Sonu yerle yeksan * Yıkıldım derin Kalbim delik deşik Ömrüm senin Nerdesin koca adam * Yıkıldı duvarlarım Önümde binlerce insan Aşkım bir hiç * Sonu yerle yeksan Yıkıldım derin Kalbim delik deşik Ömrüm senin Nerdesin koca adam

Köpük Beni fazla zorlama Teslimim bu yaza Ellerim en yukarıda Tam bu havalardaBana boşuna anlatma Ruhum ayakta Dans ediyorum sağa ve sola * Kendi çapımda Sahilde dalgalar Köpük köpük içimde Güneş güzel insanlar Kadehim elimde Kalbimin anahtarı

Sefalet çine koyduğun gözyaşı yalan Elinle tuttuğun adını koyduğun Özenip durduğun hayatın yalan * Sanırdım her gülün bir bedeli var Senin her yerinde gül deseni var Sanırdım bir heves seninle bir nefes Aldığım her tadın özleyeni var * Karşıma çıktın en güzel yaşta Gözümü açtım ürkek telaşta Değişmez talihim gözlerim yaşta Dinlesen ölümsüz olacak mıyız? Seninle hep aynı kalacak mıyız? * Çek git buradan seni başucuma sardım Ölene kadar inandığım güveni yıkıyorsun Aşkın yok laneti Yaşadı yüce sefaleti Sonunda kadar adaleti savunurken gidiyorsun

Kahkaha Ne çok kopup parçalandım Yollarına öldüm ağladım İki gözüm,kuralsızım Bu deli hallerine baygınım * Bende akşam olmakta yine sevdiğim Sensin o kara gecelerde tek ümidim Yokluğunda bu evde Zarar ziyan bedende Ne hal kaldı ne mecal Son ihtimal sende * Gel hadi kapıları kapatma Kabulüm artık alın yazıma O alaycı kahkahanla gel

Yaralıyım Muhatap bile olma benle Düşüyor deseler cehenneme Ne kadar mutluyduk senle Biliyorum hata bende Yere yattım göğe baktım Aşkımı nasıl aldattın Şimşek çaksın yıldız kaysın Affet kanım yerde kalsın Yaralıyım ben kendi kendimi vurmuşum Ağlıyorum ben darmadağınım bu gece Yaralıyım ben kendi kendimi vurmuşum Ağlıyorum ben darmadağınım

Kahpe Dünya bir nefes al ne bu halin kim bilir kaç yol acılardan geçtin degerini bilmediler mi boynunu büküp kederden mi içtin yangını hiç sönmeyen aşklardan mı geçtin çare sanıp okunmuş sulardan mı içtin * yüregin param parça gel uyu omuzumda canım dostum senide mi vurdu kahpe dünya

Aşkın Tam Vakti şimdi aşkın tam vakti sevgilim burda olman lazım yoksun nerdesin şimdi aşkın tam vakti sevgilim burda şenlik var gel eğlenelim aşk mı lazım meşk mi lazım * bende hepsi var kalbim gümgüm atar fişek gibi patlar senden iyisimi var benden güzelimi var mutlu ol bak karşında çiçek gibi biri var * This one goes out for party people Move your body on the dance floor Cyprus to Istanbul We gonna rock the world

Alışmak Sevmekten Zor Alıştım sana birtanem Alıştım her gün gormeye Bir nefes gibi muhtacım Sevilmeye, sevmeye * Her sabah uyandığımda Seni bulurdum yanımda Yokluğun bir zehir gibi Dolaşıyor kanımda * Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarim boslugu sarıyor Alıştım birtanem, Alıştım sana * Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kaniyor Sen yoksun kollarım boslugu sariyor * Alıştım birtanem, Alıştım sana Alıştım sana birtanem Yokluğuna dayanamam İnan sensiz kaderimle * Tek başıma savaşamam Ben seninle var olmuşum Ben seninle bir sarhoşum Sen yanımda olmayınca * Gayesizim bomboşum Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor * Alıştım birtanem, Alıştım sana Alışmak sevmekten daha zor geliyor Alışmak bir yara bağrımda kanıyor Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor Alıştım birtanem, Alıştım sana

Güzelim Sevdan beni öldürüyor güzelim Hem sevdalı hen sana deliyim Sevdan ateşten gömlektir bilirim Sevdalıyım sevdalı biriyim Gezinirim sokağında * Gecenin karanlığında İçimi çekip çekip Nolur yüzünü görseydim Güzelim Nasılda girdin aklıma * Şaşırdım şakınlığıma Ne olurdu beni sevseydin güzelim Nasılda girdin aklıma Şaşırdım şakınlığıma Ne olurdu beni öpseydin güzelim

Zengin Oldun Aşk olsun sana Var mıydı böyle bırakıp kaçmak Ders olsun bu da bana Şimdi ne olacak Bu gece eve seni kim bırakacak? Yukarıya seni kim taşıyacak? Yatağına seni kim yatıracak? Düştüğün şu hale bak Arkadaşımdın sevgilim oldun Aşk fukarası zengin oldun Düşlerindim gerçek oldum Böyle aşk olmaz olsun