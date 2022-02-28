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7/24 Dinle Aklımda Sen Varsın

Aklımda Sen Varsın Şarkı Sözleri

Tuğba Özerk Aklımda Sen Varsın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Özerk Aklımda Sen Varsın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aklımda Sen Varsın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Özerk

Tuğba Özerk

Aklımda Sen Varsın

  • Patron

  • Ahir Ömrüm

  • Aklımda Sen Varsın

  • Bir Varmış Bir Yokmuş

  • Çocuk Yapalım mı

  • Ciddi Ciddi

  • Gönlümün Sultanısın

  • İlan

  • Mis Gibi

  • Seytanın Ortagı (remıx)

  • Şeytanın Ortağı

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