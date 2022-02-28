Tuğba Özerk

Patron Çıktım bir sürü savaştan Aldım gücümü hep aşktan O kadar kurşuna kalbim sağ EvelAllah dağ gibiyim daha *** Gel yanıma yavaştan Çöz beni en baştan Tahtımı kendim yaptım ben Ne anadan kalma ne babadan *** Uymam ki hiç bir kurala Sığmam asla dört duvara Zaten şu hayat dediğin şey Benzer hileli kumara *** Bu gece benim her yerde patron Ne klişe severim ne de şablon Beni kimseyle karıştırma Rahatsız ettiysek pardon *** Bu gece benim her yerde patron Kafaları geç kalbim de milyon Beni sana benzetmeye kalkma Rahatsız ettiysek pardon

Ahir Ömrüm Acı günler yine bak kapımda Evim, ocağım, yorganım sırtımda Acı tebessüm yerini aldı masamda Arkadaş oldum karanlığımla *** Hadi yeniden yazdım de kaderimi Baştan çizdim bu bedeni Bu deli geçen ahir ömrümü Bir daha taşımak mümkün değil ki *** Benim bu çakı gibi duruşum kalmayacak Ellerim titrerken ruhum durulacak Hani o mert tarafım beni bırakacak Sol yanım sızlarken yorulmuş olacak

Aklımda Sen Varsın Hasret sardı dört bir yanı İçim titriyor, bakma sevdalı Ya ayrılığa alışmalı Ya da oturup hasrete karışmalı *** Çek bir okka acı oradan kan durmadan Hüzünleri dök masaya en kralından Merhem bulamadım bu kuytu kırgınlığa Ben artık anladım, bu kış kavuşmaz bahara *** "Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın Benden sonra sen kimlere kalırsın? Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık Ardından hâlâ yatağım dağınık *** "Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın Benden sonra sen kimlere kalırsın? Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık Ardından hâlâ yatağım dağınık *** Hasret sardı dört bir yanı İçim titriyor, bakma sevdalı Ya ayrılığa alışmalı Ya da oturup hasrete karışmalı *** Çek bir okka acı oradan kan durmadan Hüzünleri dök masaya en kralından Merhem bulamadım bu kuytu kırgınlığa Ben artık anladım, bu kış kavuşmaz bahara *** "Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın Benden sonra sen kimlere kalırsın? Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık Ardından hâlâ yatağım dağınık *** "Bas git" diyor şeytan, aklımda sen varsın Benden sonra sen kimlere kalırsın? Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık Ardından hâlâ yatağım dağınık *** Sevgili olamadık, arkadaş kalamadık Ardından hâlâ yatağım dağınık

Bir Varmış Bir Yokmuş Sen gidince yok oldum Daha çok tutuldum Bir kuru dal gibi Çaresiz savruldum *** Görsen eski beni eller aldı Duysan ölürsün kahrından sevdayı zulüm sardı Yürek acıya doydu, günlerim sayılı Heyhat geç kaldın dönemezsin, dönsen de yok hayrı *** Bir varmışsın da bir yokmuşsun meğer Dillendi bu terk edişler Zaman acımaz bedende son demler Kanar durur kesikler

Çocuk Yapalım mı biraz eksik biraz aciz topyekün kaçırdık biz suça alıştık hepimiz maalesef bitiğiz *** bunaldım karanlıktan biraz bana uğrasan disko ışığı yaksan yoldan çıkabiliriz *** kabul et artık olur mu biz biraz düzensiziz her an her şeyi yapıp yoldan çıkabiliriz *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** biraz eksik biraz aciz topyekün kaçırdık biz suça alıştık hepimiz maalesef bitiğiz *** bunaldım karanlıktan biraz bana uğrasan disko ışığı yaksan yoldan çıkabiliriz *** kabul et artık olurumu biz biraz düzensiziz her an her şeyi yapıp yoldan çıkabiliriz *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı *** hadi buradan kaçalım sonuca varalım mı büyük bir bomba patlatıp evlenip çocuk yapalım mı

Ciddi Ciddi Bir anlık bir acı çöker de Durduğun odalar içinde Hani o an birden tadın kaçar ya Bilemezsin, bulamazsın hiç sebebini de *** Durdun bütün hüsranlar peşinde Ağladın, inledin de ne çare Suskun, renksiz her bir kare Sebebim olanlar şimdi nerelerde *** Bir sabah uyanınca derdim biter mi Bu güneş bana doğar mı Hasretin o kızıl acısında Keyfim kaçtıkça beni toplar mı *** Ölsem şimdi ağlayan olur mu, ciddi ciddi Sen hiçbir zaman kıymet bilmedin ki Anlaşılamadım ben hiç göz gözünde Suskunluğumsa hep asaletimdendi

Gönlümün Sultanısın Güneş sensin ay sensin Gökteki yıldız sensin Dünyalara değişmem Sen her şeyden güzelsin *** Gönlümün sultanısın Sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın Canımsın benimsin *** Bahar sensin yaz sensin Kırda kelebek sensin Kimselere değişmem Sen herkesten güzelsin

İlan Artık içimde senden eser yok Atış serbest, dur durak yok Biliyorum bu yaz yine yüreğime ateş düşecek Sebepler çok *** Omuzlarımdaki yüküm kalktı İçimdeki huzur, inan artık Kapattığım bütün kapıları Teker teker açıp sevme zamanı *** Şimdi sen biraz düşün Mümkün değil dönüşüm Çekilir gibi değildin, kurtuluş ilan ettim *** Biri dolu biri boş Bu yürek sarhoş Atalım dertleri Benim için hava nereden eserse hoş İçelim güzelleri Ay bile başka müzik fonda bu sular hiç durulmuyor İnan ki sayemde buralar bu sene tam yıkılıyor *** Artık içimde senden eser yok Atış serbest, dur durak yok Biliyorum bu yaz yine yüreğime ateş düşecek Sebepler çok *** Omuzlarımdaki yüküm kalktı İçimdeki huzur, inan artık Kapattığım bütün kapıları Teker teker açıp sevme zamanı *** Şimdi sen biraz düşün Mümkün değil dönüşüm Çekilir gibi değildin, kurtuluş ilan ettim *** Biri dolu biri boş Bu yürek sarhoş Atalım dertleri Benim için hava nereden eserse hoş İçelim güzelleri Ay bile başka müzik fonda bu sular hiç durulmuyor İnan ki sayemde buralar bu sene tam yıkılıyor ** Biri dolu biri boş Bu yürek sarhoş Atalım dertleri Benim için hava nereden eserse hoş İçelim güzelleri Ay bile başka müzik fonda bu sular hiç durulmuyor İnan ki sayemde buralar bu gece tam yıkılıyor

Mis Gibi Acılara yürek talimli, at bir ok serbest Biliyorum eli kulağında, çekilecek yine rest Bu sefer inan fayda etmez Bilirsin geri vites kabul edilmez Sen yine kendi çapında gürle es *** Kalpte aşk yarası Geçiyor acısı Ve firar ediyor Bakmıyor yaşına Korktuğun başına Maalesef geliyor sonra *** Korkmam artık inan Ağlamak bir yalan Hüzünler evde kaldı Seni tanıdığım yerde bıraktım Mis gibi rahattayım sorma