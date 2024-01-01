Tuğba Özerk Şarkı Sözleri
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GÜN GELİR KALIR
GÜN GELİR GİDER BU HİS İÇİMDE
ZOR GELİR BANA
AZ GELİR SANA
BU BİTMEK BİLMEZ HASRETLİK
KİMİNE ÇOK ZOR KİMİNE KOLAY
GELİR BU YANLIZLIK
BENDEKİ ACI SENDEKİ TELAŞ
OF BİZİ ÇILDIRTIR
SENDE KALDI IŞIKLARIM KARARDI
YAŞANMIŞ HİÇBİR ŞEYE ACIMADAN
ARDINA HİÇ BAKMADAN
YANLIZLIKTAN KORKMADAN
GİZLİCE BİTİRDİN İZ BIRAKMADAN
-
Doğum günün kutlu olsun
Al bu canım senin olsun
Acı da tatlı da gizli de saklı da
Sevginde öfkende seninleyim canım, canım
***
Doğum günün kutlu olsun
Sevdiğim ah sevdiceğim
En kötü gün böyle olsun
Tadım tuzum canım sevgilim
***
Tanrı bana seni verdi
Ölüm bile ayıramaz ki
Allah'ım seni verdi
Aşkla dolu yüreğini
***
Bak bu sana sözüm olsun
Al bu yürek senin olsun
Allah'ım duamızdır
Mutluluk bizim olsun
***
Doğum günün kutlu olsun
Sevdiğim ah sevdiceğim
En kötü gün böyle olsun
Tadım tuzum canım sevgilim
***
Tanrı bana seni verdi
Ölüm bile ayıramaz ki
Allah'ım seni verdi
Aşkla dolu yüreğini
***
Bak bu sana sözüm olsun
Al bu yürek senin olsun
Allah'ım duamızdır
Mutluluk bizim olsun
***
Doğum günün kutlu olsun
-
Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok öyle el gibi durma gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok öyle el gibi durma biraz gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
**
Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım da deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok öyle el gibi durma gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
**
Yok öyle el gibi durma gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
-
yüzüme bak içim ısınsın
gönlünü al bana taşınsın
kaderimiz ortak yazılsın
***
ben senin kalbinden
hiç bir yere gitmem
öl desen ölemem ama
git desen gidemem
***
bana da lo lo lo yaparsın artık
havandan tavandan geçilmez ne yazık
kapının önüne koyarsa yandık
sana da bir şey sorulmaz artık
***
sonra honor de balzac vadideki zambak
bu çok uzun bir hikaye
kaldır başını bak
acı nedir bilmen lazım
gözyaşı dökmen lazım
buna göğüs germen lazım
anılarım acılarım
***
umutlarım hayallerim
bir şeyimi ellettirmem
kimseye laf ettirmem
mümkün değil kirlettirmem
herhalde yani
***
safi keder oldum safi gözyaşımız somurtur abi
düşündüğü söyleyeyim bari
ayrı gayri olmaz
anladın mi sanki
sen git yat uyu bari
aşkım her dem baki
-
Senden öcümü alacağım
Sadece birazcık daha zaman
Ben de seni çıra gibi yakacağım
Hiç boşa kaçacak delik arama
Nereye gidersen bulurum
Ben bana yeterim, meraklanma
Kendimi kendim korurum
Kaderi bıraksam, uzun sürer bu hesap
O kadar sabrım yok
Senin de kalbini acil vurmalı, kor ateşden bir ok
*
Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için
Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için
Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için
Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için
*
Yanına bırakmayacağım, inan
Senden öcümü alacağım
Sadece birazcık daha zaman
Ben de seni çıra gibi yakacağım
Hiç boşa kaçacak delik arama
Nereye gidersen bulurum
Ben bana yeterim, meraklanma
Kendimi kendim korurum
Kaderi bıraksam, uzun sürer bu hesap
O kadar sabrım yok
Senin de kalbini acil vurmalı, kor ateşden bir ok
*
Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için
Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için
Şok geçireceksin bu kadarını benden ummadığın için
Çok üzüleceksin beni hunharca aldattığın için
-
PARAMPARÇA HAYATLAR ALDIK BELKİ
KÜÇÜCÜKKEN DE GÖRDÜM BİL Kİ
SON BİR SÖZLE SEVDİM SENİ
YÜZÜN İPEK SÖZÜN BAL İDİ
GÖNLÜM AÇTIM ON KEZ
SEN DURDUN BİN KEZ
*
DEDİM OLSUN VARSIN
SEVDİM SON KEZ
TUHAF BİR YASAKTIR AŞK
BAŞI SONU YOK MUDUR
GÜNAHTIR KURAKTIR AŞK
ACISIZI YOK MUDUR
DARMADUMAN SEVDALAR AŞTIK BELKİ
DENENMİŞİ GÖRDÜM İYİ Kİ
CANIM PAHASINA DİRENİP BİTİŞİMİ
KELEBEK ÖMRÜ GİBİ UÇAN O SEVGİNİ
-
Kırgınım sandın yanıldın yıkılmam bir aşk uğruna
bir hayali sarıldığım bos bir macera simdi sensiz kalmaya
zorda olsa alıştım neden çok zor güzelim sen bana yakışmadın
*
geçer acısı geçer zaman ilaçtır derler
yeni aşklara açığım çivi çiviyi söker
*
Kırgınım sandın yanıldın yıkılmam bir aşk uğruna
bir hayali sarıldığım bos bir macera simdi sensiz kalmaya
zorda olsa alıştım neden çok zor güzelim sen bana yakışmadın
*
geçer acısı geçer zaman ilaçtır derler
yeni aşklara açığım çivi çiviyi söker
*
-
Canımdan bezdim
Bugün sesini andım
Senden kalan tek iz bana
Yarın çok bulanık
*
Yüzün yok sayfalarda
Bir tek kalan ben
Küçük kalbim uykularda
Senle geçen günler
Sadece hatıramda
*
Canımdan bezdim yar ah
Üstümde binlerce dert var ah
Güneş bile doğmaz oldu artık
Sen yoksun kalbimde yara
*
Sensizken günlerim geçmez ah
Karlar sardı yaz ortasında
Üşüyorum sesin yok yar
Geri döndür zamanı ya rab
-
BURALARI GÜZ GİBİ OLDU
GÜNDÜZLERİ GECE GİBİ OLDU
SESİN HİÇ ÇIKMAZ OLDU
YARİM SENİN MİYADIN DOLDU
GÖZ SÜZÜP BAKIŞMALAR
SESSİZ TELEFONLAR
BANA FAZLA ÇOCUK BUNLAR
ÜZGÜNÜM DURAMAM
KALDIM FAZLADAN
BİRKAÇ ZAMANIM VAR
O DA BANA KÂR
GECE OLDU GİYİNDİM PARFÜMLERİ SÜRÜNDÜM
GİDİLECEK BİR ÇOK YOL VAR
EĞLENMEK İSTİYORUM BANA BURALAR DAR
KAPRİSİNİ ÇEKEMEM BEN AY
-
yüzüme bak içim ısınsın
gönlünü al bana taşınsın
kaderimiz ortak yazılsın
***
ben senin kalbinden
hiç bir yere gitmem
öl desen ölemem ama
git desen gidemem
***
bana da lo lo lo yaparsın artık
havandan tavandan geçilmez ne yazık
kapının önüne koyarsa yandık
sana da bir şey sorulmaz artık
***
sonra honor de balzac vadideki zambak
bu çok uzun bir hikaye
kaldır başını bak
acı nedir bilmen lazım
gözyaşı dökmen lazım
buna göğüs germen lazım
anılarım acılarım
***
umutlarım hayallerim
bir şeyimi ellettirmem
kimseye laf ettirmem
mümkün değil kirlettirmem
herhalde yani
***
safi keder oldum safi gözyaşımız somurtur abi
düşündüğü söyleyeyim bari
ayrı gayri olmaz
anladın mi sanki
sen git yat uyu bari
aşkım her dem baki