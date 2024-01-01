Aşkın Her Hali Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Aşkın Her Hali
-
Sen kimseye benzemezsin
Gülüşüne kurban olduğum
Acını hiç seslemezsin
Sözüne diline vurulduğum
Geçmişle işim yok artık
Bu güne sana asıl kaldım
*
Benimsin sahibimsin
Senden sonra hazan mı tufan mı koymaz ki
Açlığı da gördüm ben tokluğu da
Alkışı da duydum feryadı da
Görmedim aklımı alanı böyle yar
Duramam artık sensiz bu odalarda
Açlığı da gördüm ben tokluğu da
Alkışı da duydum feryadı da
Görmedim aklımı alanı böyle yar
Duramam artık sensiz bu odalarda
-
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter Çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne
Ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Aşk mı meşk mi hepsi bende
Gölgem bile sahilde sevişir senle
Gün olur güzelim devran döner
Gelirsin tıpış tıpış son seferle
***
Mecbursun kaderine
Mahkum oldun müebbete
İstesen de istemesen de
Canın çeker, beni her nefeste
İstesen de istemesen de
Canın çeker beni her nefeste
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Bitter çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
Bitter çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Aşk mı meşk mi hepsi bende
Gölgem bile sahilde sevişir senle
Gün olur güzelim devran döner
Gelirsin tıpış tıpış son seferle
***
Mecbursun kaderine
Mahkum oldun müebbete
İstesen de istemesen de
Canın çeker, beni her nefeste
İstesen de istemesen de
Canın çeker beni her nefeste
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
***
Güzel, demli, yanık canım tuzlu tenine
Bitter çikolatam benim gel geceme
Hastayım gülüşüne ayva göbeğine
Acı çikolatam benim gel geceme
Acı çikolatam benim gel geceme
-
Bir acı var kördüğüm boğazımda
Tadım yok biraz bu aralarda
Dağıttım birazda son zamanlarda
Yüreğim artık beni yormasana
***
Gönül gözüm kapandı
Sesim çıkmaz artık bu odalarda
Heves ederdim ya eskiden
Artık gücüm yok bu hayata
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Bir acı var kördüğüm boğazımda
Tadım yok biraz bu aralarda
Dağıttım birazda son zamanlarda
Yüreğim artık beni yormasana
***
Gönül gözüm kapandı
Sesim çıkmaz artık bu odalarda
Heves ederdim ya eskiden
Artık gücüm yok bu hayata
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
***
Çekip gidesim var artık yalan dünyadan
Önüme çıkıp duran sahte yüzlerden
Hiç bir söz bir nefes kesmiyor beni
Nedense bir kaç gündür gidesim geldi
-
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi
Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin
Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna
Gördüm nihayet gün gibi gerçeği
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Gittiğin gün sustu kelimelerim
Gözyaşlarımdır delillerim
Tamam olan ne varsa senle
Yarım şimdi her şeyim
***
Ucu paslı bir makas, kesti senle günlerimi
Aşk sandığım tutunduğum buzdan soğuk ellerin
Alışmaya çalıştıkça karanlık yokluğuna
Gördüm nihayet gün gibi gerçeği
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
***
Aşkta kazanmak da var kaybetmek de
Kalmak da var gitmek de
Yalnız değilsin kalbim
Sen gibi yaralı çok alemde
Sen gibi yaralı çok alemde
-
Gönül hayat tufanında savrulup durdu
Yıllar böyle geldi geçti çizgiler oldu
Benim senle okuduğum bu hazin hikaye
Anladığımda her şey çok geç olmuştu
*
Bir an için durup baksan geriye
İnadından kalan bu zavallı deliye
Gidişinle son bulan bu makus talihim
Artık ölmek vaktiymiş bu gece bu evde
*
Görmeden hiç sarmadan hiç durulur mu
Kalbime bir hançer vurdun kurtulur mu
Bu hayat çarkının dönüşüne gülüm
Uyulur mu
-
Gün gelir aşksızlıktan durur
O Çok güvendiğin kalbin
Ben huzur aradım sen kusur
Anılar Eros senide vurur
*
Ta zamanların senin olsun
Taş kalpler senide yorsun
Ağlamalarım geçti iç çeke çeke
Şimdi utanmadan özledim mi diyorsun
*
Ne bulursa tok karınla yiyenler
Aşkı göz görüp geçerler
Uzak dursunlar hepsi benden
Gördüğü her kadraja poz verenler
*
Sıkıldım bu işin sonu çok zor
Acının hafifleticisi yok mu
Tıkıldım kaldım bu deli kalbime
Senin adın yok mu
-
Sen ve ben nasıl olduda
Yanyana geldik anlayamadım
Bir hayatı paylaşıpda nasıl bir hata yaptım
Ben sana gördüğümden tam yol ileri kaldım
*
Bırak yanyana durmayı adını adıma yakıştıramadım
Güneş doğacak bu sefer sensiz ancak
Elbet elimi yeniden biri tutacak
Yüzünü görmek istemiyorum yeniden
*
Cehenneminde yan sen istersen
İnan artık seni sevmiyorum bile ben
Bıktım artık bu sürgünden ben
-
Bu beden nasıl dirilir de
Toplayıp kendini sever başka bir ten
Haberin yok nedir buralarda bir ed
Ciğerimin içinde olan biten
*
Sessiz sabırlı alınyazımı
Bilmeden bekliyorum
Günler geçse de
Ömrüm bitse de
*
Sadece sustum seni dinliyorum
Aşkın her halini gördüm senelerce
En derin ve en sığ biçimde
Bu kalp yanıklarım geçmedi içimde
Yine giyindim bu acı tam üstüme göre
-
Yaprak yaprak dökülürken ansızın
bir baktım ömür geçiyor
hüzünlerim damla damla aksın
aktıkça bitürlü çilem dolmuyor
*
Kim derse üzen beni
bilmiyorum ismini, ne cismini
hayatın ta kendisi bu
*
Hüzünlerimle çöktüm
damla damla öldüm
resmini gördüm yolun sonunda
adını hüsran koydum yoluma taş koydum
mağlup oldum hayat oyununda...
-
buldum seni delice çok sevdim
ilk göz vuruşunda içime sindin
benzeri olurmu aşkı muhabbetin
sen benim doğan güneşimsin
hatta bir bakışta ilk kez vurulduğum
yanıp yanıp söndüğüm sensin
durup düşünmeden nefes almadan
doya doya tek sevdiğimsin
*
beni koynuna al kapat sahte dünyayı
adımı adınla yaz yürü bütün yolları
beni koynuna al kapat sahte dünyayı
adımı adınla yaz kapat bütün ışıkları
*
buldum seni delice çok sevdim
ilk göz vuruşunda içime sindin
benzeri olurmu aşkı muhabbetin
sen benim doğan güneşimsin
hatta bir bakışta ilk kez vurulduğum
yanıp yanıp söndüğüm sensin
durup düşünmeden nefes almadan
doya doya tek sevdiğimsin
*
beni koynuna al kapat sahte dünyayı
adımı adınla yaz yürü bütün yolları
beni koynuna al kapat sahte dünyayı
adımı adınla yaz kapat bütün ışıkları