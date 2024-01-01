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7/24 Dinle Anılarım

Anılarım Şarkı Sözleri

Tuğba Özerk Anılarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Özerk Anılarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anılarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Özerk

Tuğba Özerk

Anılarım

  • Şok

  • Böyle Bir Kara Sevda

  • Sevemez Kimse Seni

  • Bir Yangının Külünü

  • Yarım Kalan Aşk

  • Benim de Canım Var

  • Aşkın Kanunu

  • Arım Balım Peteğim

  • Kıskanırım

  • Ömrümce Adım Adım

  • Ağlama Değmez Hayat

  • Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

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