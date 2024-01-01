Tuğba Özerk

Süslü Günah Şarkı Sözleri
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Bu sabah yine biraz dertli uyandım
Sallantıda kaderim sana yaslandım
Benim tek derdim sensin arkadaşım
Söküp atılmıyor şu sol yanım
İster anana, ister babana
*
Bir danış bir zahmet de bize yolla
Konu komşuyla bir haber salsana
Aklım fikrim süslü günahlarda
Cümle alem inandı vurulduğuma
*
Hayır anlamadım bu ne fiyaka
Kaderine kazandım ben bundan sonra
İster seve seve, istersen zorla
İster anana, ister babana
*
Bir danış bir zahmet de bize yolla
Konu komşuyla bir haber salsana
Aklım fikrim süslü günahlarda