Tuğba Özerk

Bu sabah yine biraz dertli uyandım Sallantıda kaderim sana yaslandım Benim tek derdim sensin arkadaşım Söküp atılmıyor şu sol yanım İster anana, ister babana * Bir danış bir zahmet de bize yolla Konu komşuyla bir haber salsana Aklım fikrim süslü günahlarda Cümle alem inandı vurulduğuma * Hayır anlamadım bu ne fiyaka Kaderine kazandım ben bundan sonra İster seve seve, istersen zorla İster anana, ister babana * Bir danış bir zahmet de bize yolla Konu komşuyla bir haber salsana Aklım fikrim süslü günahlarda