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7/24 Dinle Ajda '93

Ajda '93 Şarkı Sözleri

Tuğba Özerk Ajda '93 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Özerk Ajda '93 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ajda '93 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Özerk

Tuğba Özerk

Ajda '93

  • Yastık

  • Oyalama Beni (Remix)

  • Aglama Anne

  • Başkasını Tanımam

  • Gül Dostum Gül

  • Sarıl Bana

  • Eyvah

  • Oldum Olası

  • Yok

  • 365 Gün

  • Düşme Sakın

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