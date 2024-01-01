Aynı Semtin Çocukları Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Aynı Semtin Çocukları
-
Sormam niye diye bilirim her şeyi
Avucumun içinde o isyan gülleri
Biraz geç mi kaldık bizi ah birbirimize
Neyse üzülme ferahlık geldi içime
Yağmurlar gibi aktı geçti sanki
En ufak bir izim yokmuş gibi
*
Her şey dün bitti bugün hayırlı olsun
Solan çiçeklerini kapıya koydum
Hani şu yılın aşkı masalı vardı ya
Adınla beraber dün lanet okudum
-
Bir Fotoğraf Duvarda, Asılı Kalmış Hatıralarla
Gönül Sessiz Sessiz O Yıllara Kanamakta
İçimde Koca Bir Sevda Rüzgarlar Başımda
Ah O Delikanlı Çağlarımız, Hevesli Sevdalarımız
Sessiz Bir Film Gibi Kavuşma Anlarımız
Gözümün Önünden Gitmeyen Bayram Telaşlarımız
*
Biz Aynı Semtin Deli Çocuklarıydık
Aynı Yollardan Geçip De Yıkılmadık
Bin Kere Haykırdık, Gönülden Bağlandık
Unutup Dertleri Bir Kadeh Kaldırdık
İçimde Koca Bir Sevda, Rüzgarlar Başımda
Ah O Delikanlı Çağlarımız, Hevesli Sevdalarımız
Sessiz Bir Film Gibi Kavuşma Anlarımız
Gözümün Önünden Gitmeyen Bayram Telaşlarımız
Biz Aynı Semtin Deli Çocuklarıydık
Aynı Yollardan Geçip De Yıkılmadık
Bin Kere Haykırdık, Gönülden Bağlandık
Unutup Dertleri Bir Kadeh Kaldırdık
-
Yürek Paramparça isyan Bitti Sıra Ağlamakta
Hep Banamı Acı Fena Koyuyorum Sana Dünya
Kalbim Kırıldı Yalnızlığım Ağlamaklı
Yakın Değiliz Artık Senle Bugün
Ama Ayrıda Değiliz Büsbütün
Bugünde Geçti Yine Sen Geçmiyorsun
*
Açık Yaram Artık Kabuk Tutmuyorsun
Acımı içime Akıttım Sustum
Dışarı Yağmadım Yüreğimde Boğuldum
Bugünde Geçti Yine Sen Geçmiyorsun
Açık Yaram Artık Kabuk Tutmuyorsun
Acımı içime Akıttım Sustum
Dışarı Yağmadım Yüreğimde Boğuldum
-
Açtım Gözümü Seni Gördüm
Yollar Uzundu Ben Kördüm
Sahip Çıktım Aşkına Ama Ne Fayda
*
Gitmeden Şunu Da Kazı Aklına
Seni Sevdim Ama Yetti Bu Da Son
Veda Ben Artık Seni Değil
-
Zayıflar Ne Zaman Güçlü Oldu
Bu Düzen Ne Zaman Bozuldu
Ayrılık Seni Vurur Mu
Biraz Umursama Olur Mu
Kötü Kader Bizi Sen Bozuyorsun
Adımı Bile Sen Koyuyorsun
*
Dönüş Yok Artık Bu Yoldan
Bir Kere Çıktık Biz Raydan
Mutluluk Denen Büyük Yalan
Bulamadım Gitti
-
Bin deli hatıra geçiyor
Gözlerimin önünden
Bu acı kan da hep dolanıyor
En zehirinden
Durup sadece izliyorum
Renksiz bir film gibi
Kaderime ağlıyorum
Hayat böyle demek ki
Kalk bi zahmet bul bu yerden
Tut götür beni
Kolla artık hayat oyunu oyuncak etti
Canımda can kalmadı
Kes cezamı yetti
Bari bir sohbete gelsen
Eski bir dost gibi
Neden nasıl diye sormasan
N'olur sanki
Yetmedi mi bunca gün
İki yabancı gibi
Canımda can kalmadı
Kes cezamı yetti
Bari bir sohbete gelsen
Eski bir dost gibi
Neden nasıl diye sormasan
N'olur sanki
Yetmedi mi bunca gün
İki yabancı gibi
Bin deli hatıra geçiyor
Gözlerimin önünden
Bu acı kan da hep dolanıyor
En zehirinden
Durup sadece izliyorum
Renksiz bir film gibi
Kaderime ağlıyorum
Hayat böyle demek ki
Kalk bi zahmet bul bu yerden
Tut götür beni
Kolla artık hayat oyunu oyuncak etti
Canımda can kalmadı
Kes cezamı yetti
Bari bir sohbete gelsen
Eski bir dost gibi
Neden nasıl diye sormasan
N'olur sanki
Yetmedi mi bunca gün
İki yabancı gibi
-
Boşlukta bir ben farketmez ölsem
Durup düşündükçe acı çekiyorum
Batıp çıkan bir ben gitme vakti inceden
İflah olmaz artık bu beden susuyorum
Hani biz hiç yıkılmazdık eğilipte kırılmazdık
*
Direkten dönsekte biz ayrılmazdık
Hani asla dargın duramazdık
Gitme sensiz uyunmuyor gün hiç doğmuyor
Gidersen unutursun içim yanıyor
Gitme sensiz uyunmuyor gün hiç doğmuyor
Gidersen unutursun içim yanıyor
-
I Love You I Love You
Do You Love Me Yes I Do
*
If You Want Me Tell Me Tell Me
If You Love Me Kiss Me Kiss Me
*
I Love You I Love You
Do You Love Me Yes I Do
*
O Güzel Gözlerini Gördükten Sonra
Aşık Oldum Birden Kapıldım Sana
Seviyorum Seni Sanki Deli Gibi
Öldürecek Beni Bu Kara Sevda