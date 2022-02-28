Yıkıldı Duvarlarım Şarkı Sözleri
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Tuğba Özerk
Yıkıldı Duvarlarım
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Dönüyordum sana verdiğim sözden
Yürek aldatmaya ihtiyacım yok
Beni kalpsiz sanıp vurduğun yerden
Kan revanım hiç zamanım kalmıyor senden
***
Gezeceksin gez tabi her bir gece
Ezeceksin ez
Yakacaksın yak tabi tek bir hece
Yetecek bir söz
***
Bulacaksın er yada geç özünü
Bana koymaz hep yaşadım hüznü
Şükür Allah gösterecek yüzünü
Bana son bir kez
***
Gide gele arıyorum ama aşk bile yok
Ona buna soruyorum
Sağa sola atıyorum ama zar bile yok
Boşa oynuyorum
***
Gide gele arıyorum ama aşk bile yok
Ona buna soruyorum
Sağa sola atıyorum ama zar bile yok
Kumar oynuyorum
-
Acı hatıralarla bu evde
Bitmekte gün yine kederli
Sıkıldım bu sefer hakikaten
Büsbütün dağıttım kendimi
***
Ben bu saatten sonra
Hizaya gelsem ne olur
Ben bu saatten sonra
Sevdayı bulsam ne olur
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
***
Acı hatıralarla bu evde
Bitmekte gün yine kederli
Sıkıldım bu sefer hakikaten
Büsbütün dağıttım kendimi
***
Ben bu saatten sonra
Hizaya gelsem ne olur
Ben bu saatten sonra
Sevdayı bulsam ne olur
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
***
Aklıma gelenleri söylemem lazım
Lafımın arkasında durup dönmemem lazım
Eğilmeden, kırılmadan dimdik ayakta
Hatta, belki bu şehri terk etmem lazım
-
Dostum bana İzmir'i anlat
Hüznüme biraz imbat kat
Eski günlere geri dönelim
Kederlerimi denizlere at
***
Dostum bana İzmir'i anlat
Hüznüme biraz imbat kat
Eski günlere geri dönelim
Kederlerimi denizlere at
***
Yolum düşer uğrarım sana
Kordonda bir çay ısmarla bana
Oturup konuşalım kana kana
İstanbul bir yalan
Söylenenlere inanma
***
Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler
Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler
İçimde sancır İstanbul benim darağacım
Gidiş o gidiş bir daha da senden
Haber bile alamadım
***
Bu şehir süslü boyalı kadın
İzmir sen benim anamdın
Gel yine kol kanat ger bana
Ben koynunda uyumalıyım
***
Yolum düşer uğrarım sana
Kordonda bir çay ısmarla bana
Oturup konuşalım kana kana
İstanbul bir yalan
Söylenenlere inanma
***
Alsancak'ta o yaralı gençliğim hala beni bekler
Sen aklıma düştükçe hala kalbim tekler
İçimde sancır İstanbul benim darağacım
Gidiş o gidiş bir daha da senden
Haber bile alamadım
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