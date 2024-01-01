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7/24 Dinle Aşka Emanet

Aşka Emanet Şarkı Sözleri

Tuğba Yurt Aşka Emanet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Yurt Aşka Emanet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşka Emanet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Yurt

Tuğba Yurt

Aşka Emanet

  • Ağır Yaralı

  • Belki

  • Pişmanım

  • Dilek

  • Boşver

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