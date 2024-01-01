Aklımda Sorular Var Şarkı Sözleri
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Tuğba Yurt
Aklımda Sorular Var
Tüm Şarkıları
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Aklımda sorular var
Yaşananlar hakkında
Niye küstük yarına?
Eskisi gibi, olabilsek
*
Bi' yol arasak gölgeden, ışığa
Unutulmuşlar adına
Ya Rabbim, bu ne sevda?
Ne hazin bir hikaye
*
Sonu buysa, saçımıza aklar düştü
Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına
Ne oldu bize?
Güvenirken kendimize
*
Yar olduk dört duvara
Dön kahpe dünya
Durana kadar dön
Düştük sevdaya
*
Hep aynı manzara
İki ayrı sayfada
Ne oldu bize?
Güvenirken kendimize
*
Yar olduk dört duvara
Dön kahpe dünya
Durana kadar dön
Düştük sevdaya
*
Hep aynı manzara
İki ayrı sayfada
Aklımda sorular var
Yaşananlar hakkında
*
Niye küstük yarına?
Eskisi gibi, olabilsek
Bi' yol arasak gölgeden, ışığa
Unutulmuşlar adına
*
Ya Rabbim, bu ne sevda?
Ne hazin bir hikaye
Sonu buysa, saçımıza aklar düştü
Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına
*
Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına
Ne oldu bize?
Güvenirken kendimize
Yar olduk dört duvara
*
Dön kahpe dünya
Durana kadar dön
Düştük sevdaya
Hep aynı manzara
*
İki ayrı sayfada
Ne oldu bize?
Güvenirken kendimize
Yar olduk dört duvara
*
Dön kahpe dünya
Durana kadar dön
Düştük sevdaya
Hep aynı manzara
*
İki ayrı sayfada