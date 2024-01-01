Tuğba Yurt

Aklımda sorular var Yaşananlar hakkında Niye küstük yarına? Eskisi gibi, olabilsek * Bi' yol arasak gölgeden, ışığa Unutulmuşlar adına Ya Rabbim, bu ne sevda? Ne hazin bir hikaye * Sonu buysa, saçımıza aklar düştü Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına Ne oldu bize? Güvenirken kendimize * Yar olduk dört duvara Dön kahpe dünya Durana kadar dön Düştük sevdaya * Hep aynı manzara İki ayrı sayfada Ne oldu bize? Güvenirken kendimize * Yar olduk dört duvara Dön kahpe dünya Durana kadar dön Düştük sevdaya * Hep aynı manzara İki ayrı sayfada Aklımda sorular var Yaşananlar hakkında * Niye küstük yarına? Eskisi gibi, olabilsek Bi' yol arasak gölgeden, ışığa Unutulmuşlar adına * Ya Rabbim, bu ne sevda? Ne hazin bir hikaye Sonu buysa, saçımıza aklar düştü Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına * Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına Ne oldu bize? Güvenirken kendimize Yar olduk dört duvara * Dön kahpe dünya Durana kadar dön Düştük sevdaya Hep aynı manzara * İki ayrı sayfada Ne oldu bize? Güvenirken kendimize Yar olduk dört duvara * Dön kahpe dünya Durana kadar dön Düştük sevdaya Hep aynı manzara * İki ayrı sayfada