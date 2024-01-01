Tuğba Yurt

Takıldığım, sakındığım
Sarıldığım uzaktan biri var, biri var (biri var)
Satır satır bakıştığım
Ve yatıştığım görünce bir o var, iyi ki var
O, benim o (benim o)
Kimseye vermem, benim o (benim o)
Söylemem ismini, bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o (benim, benim, benim)
O, benim o (benim o)
Kimseye vermem, benim o, benim o
Söylemem ismini, bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o
Takıldığım, sakındığım
Sarıldığım uzaktan biri var, biri var (biri var)
Satır satır bakıştığım
Ve yatıştığım görünce bir o var, iyi ki var
O, benim o (benim o)
Kimseye vermem, benim o (benim o)
Söylemem ismini, bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o (benim, benim, benim)
O, benim o (benim o)
Kimseye vermem, benim o, benim o
Söylemem ismini, bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o
O, benim o (benim o)
Kimseye vermem, benim o (benim o)
Söylemem ismini, bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o (benim, benim, benim)
O, benim o (benim o)
Kimseye vermem, benim o, benim o
Söylemem ismini, bilir o kendini
Kalbimin tek sahibi o (kalbimin tek sahibi o)