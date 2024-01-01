Tuğba Yurt

Takıldığım, sakındığım Sarıldığım uzaktan biri var, biri var (biri var) Satır satır bakıştığım Ve yatıştığım görünce bir o var, iyi ki var O, benim o (benim o) Kimseye vermem, benim o (benim o) Söylemem ismini, bilir o kendini Kalbimin tek sahibi o (benim, benim, benim) O, benim o (benim o) Kimseye vermem, benim o, benim o Söylemem ismini, bilir o kendini Kalbimin tek sahibi o Takıldığım, sakındığım Sarıldığım uzaktan biri var, biri var (biri var) Satır satır bakıştığım Ve yatıştığım görünce bir o var, iyi ki var O, benim o (benim o) Kimseye vermem, benim o (benim o) Söylemem ismini, bilir o kendini Kalbimin tek sahibi o (benim, benim, benim) O, benim o (benim o) Kimseye vermem, benim o, benim o Söylemem ismini, bilir o kendini Kalbimin tek sahibi o O, benim o (benim o) Kimseye vermem, benim o (benim o) Söylemem ismini, bilir o kendini Kalbimin tek sahibi o (benim, benim, benim) O, benim o (benim o) Kimseye vermem, benim o, benim o Söylemem ismini, bilir o kendini Kalbimin tek sahibi o (kalbimin tek sahibi o)