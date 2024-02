Tuğba Yurt

Boşver gidenler gitsin Boşver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet Yıllara selam et Bırak öyle bilsin Tanrı bilir neler çektim elinden Çok zor geldi ağladım ayrılırken Verdiğim o çiçekleri, gülleri Benden aldın, ele verdin sevgilim Bu aşk sana çok fazla güzelim Bu aşk senin neyineydi sevgilim Boşver gidenler gitsin Boşver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet Yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boşver gidenler gitsin Boşver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet Yıllara selam et Bırak öyle bilsin Niyetim yok sana hesap vermeye Niyetim yok bu diyardan gitmeye Haklı haksız hesabımız mahşere Terk edip de giden sendin sevdiğim Bu aşk sana çok fazla güzelim Bu aşk senin neyineydi sevgilim Boşver gidenler gitsin Boşver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet Yıllara selam et Bırak öyle bilsin Boşver gidenler gitsin Boşver haddini bilsin Bu yürek aşka emanet Yıllara selam et Bırak öyle bilsin