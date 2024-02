Tuğba Yurt

İnemezsin derine Seni koydum yerine Sana benden fayda yok Bize artık son budur Beri gelme orada dur Dönecek aşk kalpte tahtıma, destur Koşma Yüreğimde saltanat olsan Uçuyorken tek kanat olsan Ateş olsan cürmüne tutsak Ne sağıma ne soluma alış hadi bu duruma Aşkın benden uzak Kaderimde koptu kıyamet Sona geldik biz de nihayet Sana sabrım kalmadı bak heyhat Sanma ki ben çekerim Seni sevmek akla ihanet Yürü git koş kalbi ziyan et Afakanlar bastı aman imdat Aç yolu da geçelim İnemezsin derine Seni koydum yerine Sana benden fayda yok Bize artık son budur Beri gelme orada dur Dönecek aşk kalpte tahtıma, destur Koşma Yüreğimde saltanat olsan Uçuyorken tek kanat olsan Ateş olsan cürmüne tutsak Ne sağıma ne soluma alış hadi bu duruma Aşkın benden uzak Kaderimde koptu kıyamet Sona geldik biz de nihayet Sana sabrım kalmadı bak heyhat Sanma ki ben çekerim Seni sevmek akla ihanet Yürü git koş kalbi ziyan et Afakanlar bastı aman imdat Aç yolu da geçelim Sanma ki ben çekerim Seni sevmek akla ihanet Yürü git koş kalbi ziyan et Afakanlar bastı aman imdat Aç yolu da geçelim