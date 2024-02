Tuğba Yurt

Dilek Keşke başkasının olmasaydı yüreğin Keşke başkasına dokunmasaydı ellerin Yalnız ben olsaydım yanında Sadece beni sevseydin Kanmadan başka yalanlara Son bulsaydık seninle bu masalda Sadece bir an içten fazla değil O an ölsem, gitsem, umrumda değil Bahar güze döner gibi Gökten yere düşer gibi Söner hayaller hep içimde Gonca güle küser gibi Hoyrat yele esir gibi Açmaz aşklar gönlümde Bahar güze döner gibi Gökten yere düşer gibi Söner hayaller hep içimde Gonca güle küser gibi Hoyrat yele esir gibi Açmaz aşklar gönlümde Keşke başkasının olmasaydı yüreğin Keşke başkasına dokunmasaydı ellerin Yalnız ben olsaydım yanında Sadece beni sevseydin Kanmadan başka yalanlara Son bulsaydık seninle bu masalda Sadece bir an içten fazla değil O an ölsem, gitsem, umrumda değil Bahar güze döner gibi Gökten yere düşer gibi Söner hayaller hep içimde Gonca güle küser gibi Hoyrat yele esir gibi Açmaz aşklar gönlümde Bahar güze döner gibi Gökten yere düşer gibi Söner hayaller hep içimde Gonca güle küser gibi Hoyrat yele esir gibi Açmaz aşklar gönlümde Bahar güze döner gibi Gökten yere düşer gibi Söner hayaller hep içimde Gonca güle küser gibi Hoyrat yele esir gibi Açmaz aşklar...

Belki Uyumak mı, saçmalama, bu gece mi? Batmaya başladı boş hayalle, bu kağıt gemi Ne zaman geceden dönsem, güneşim karşılar beni Nefret ettiğim anlarda bile, çok sevdim seni Belki doğru cümleleri bir araya getiremedim Belki seni en çok ben sevdim ama söyleyemedim Belkiler arasında kayboldum belki Bu aşk boğulmalarım hiç bitmez belki Şimdi ne yapıyorsan bırak Çık gel konuşalım Olmuyor öyle unutarak Gel bizi kurtaralım Yine kavgalarımız olsun Bitmez sohbetlerimiz Ayrılığın eşiğinden dönüp Evleniriz belki biz Şimdi ne yapıyorsan bırak Çık gel konuşalım Olmuyor öyle unutarak Gel bizi kurtaralım Yine kavgalarımız olsun Bitmez sohbetlerimiz Ayrılığın eşiğinden dönüp Evleniriz belki biz Belki doğru cümleleri bir araya getiremedim Belki seni en çok ben sevdim ama söyleyemedim Belkiler arasında kayboldum belki Bu aşk boğulmalarım hiç bitmez belki Şimdi ne yapıyorsan bırak Çık gel konuşalım Olmuyor öyle unutarak Gel bizi kurtaralım Yine kavgalarımız olsun Bitmez sohbetlerimiz Ayrılığın eşiğinden dönüp Evleniriz belki biz Şimdi ne yapıyorsan bırak Çık gel konuşalım Olmuyor öyle unutarak Gel bizi kurtaralım Yine kavgalarımız olsun Bitmez sohbetlerimiz Ayrılığın eşiğinden dönüp Evleniriz belki biz Ayrılığın eşiğinden dönüp Evleniriz belki biz

Pişmanım Bir günah sanki aşkımız Gözlerimdeki her damla, hasretin Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin Sabahı nasıl gelir ah sevgilim Her şeyim Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok şey Hatıra oldu şimdi Dön artık çok pişmanım Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok şey Hatıra oldu şimdi Dön artık çok pişmanım Bir günah sanki aşkımız Gözlerimdeki her damla, hasretin Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin Sabahı nasıl gelir ah sevgilim Her şeyim Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok şey Hatıra oldu şimdi Dön artık çok pişmanım Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok şey Hatıra oldu şimdi Dön artık çok pişmanım Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok şey Hatıra oldu şimdi Dön artık çok pişmanım Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok şey Hatıra oldu şimdi Dön artık çok pişmanım

Ağır Yaralı Nasıl bir yangın ki bu alevlerin bile canı yanıyor Nasıl bir yalan ki bu kelimeler kaçacak yer arıyor Gel bunları olmamış sayalım desem de boş Hiç inanma Gel güneşi doğmamış sayalım desem de yok Artık sen bana kanma * Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbimi amma Bu yara kapanır mı bilemem Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim amma Bu yara kapanır mı bilemem * Nasıl bir yangın ki bu alevlerin bile canı yanıyor Nasıl bir yalan ki bu kelimeler kaçacak yer arıyor Gel bunları olmamış sayalım desem de boş Artık sen bana kanma * Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim amma Bu yara kapanır mı bilemem Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim amma Bu yara kapanır mı bilemem Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbim amma Bu yara kapanır mı bilemem Yüreğim ağır yaralı derinden Yanmaz artık istesem de yeniden Çok yaralar sardı kalbimi amma Bu yara kapanır mı bilemem