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Tuğba Yurt
Tuğba Yurt
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01
Aşk Sanmışız
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Belki
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03
Pişmanım
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04
Ağır Yaralı
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05
Dilek
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Zalim
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Tuğba Yurt
Benim O
Tuğba Yurt
Sığınak
Tuğba Yurt
Yine Sev Yine
Tuğba Yurt
Destur
Tuğba Yurt
İnceden İnceden
Tuğba Yurt
Güç Bende Artık
Tuğba Yurt
Oh Oh
Tuğba Yurt
Aklımda Sorular Var
Tuğba Yurt
Aşka Emanet
Tuğba Yurt
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