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7/24 Dinle Tuğba Yurt

Tuğba Yurt

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Aşk Sanmışız

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Belki

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Pişmanım

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Ağır Yaralı

05

Dilek

... KAPAT
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Albümler

Zalim Tuğba Yurt

Kış Gülleri Tuğba Yurt

Benim O Tuğba Yurt

Sığınak Tuğba Yurt

Yine Sev Yine Tuğba Yurt

Destur Tuğba Yurt

İnceden İnceden Tuğba Yurt

Güç Bende Artık Tuğba Yurt

Oh Oh Tuğba Yurt

Aklımda Sorular Var Tuğba Yurt

Aşka Emanet Tuğba Yurt

Çalma Listeleri

Motivasyon | Pop Müzik

Motivasyon | Pop Müzik

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