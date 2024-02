Tuğba Yurt

Aşkım büyük, sensin küçük İçim rahat, ne eksikti ne gedik sen düşün Yalnızlık bir çöksün Keyfe keder, sana aşk sana yük Bas gaza kalbim aman Suratı dikiz aynamda bir tuzak Yolumda ağlaya ağlaya giderim unuturum Karma ezer un ufak Harcadın savura savura aşkın, itibarını Korkmadın bile bile yakmaya, verdiği canı Ateşle, oynanmaz be çocuk Kaybettin, güç bende artık Harcadın savura savura aşkın, itibarını Korkmadın bile bile yakmaya, verdiği canı Ateşle, oynanmaz be çocuk Kaybettin, güç bende artık (Aaaaa aaaaa) Aşkım büyük, sensin küçük İçim rahat, ne eksikti ne gedik sen düşün Yalnızlık bi' çöksün Keyfe keder, sana aşk sana yük Bas gaza kalbim aman Suratı dikiz aynamda bir tuzak Yolumda ağlaya ağlaya giderim unuturum Karma ezer un ufak Harcadın savura savura aşkın, itibarını Korkmadın bile bile yakmaya, verdiği canı Ateşle, oynanmaz be çocuk Kaybettin, güç bende artık Harcadın savura savura aşkı (aaaa) Korkmadın bile bile yakmaya; verdiği canı Ateşle, oynanmaz be çocuk Kaybettin, güç bende artık