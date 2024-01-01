Güç Bende Artık Şarkı Sözleri
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Tuğba Yurt
Güç Bende Artık
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Aşkım büyük, sensin küçük
İçim rahat, ne eksikti ne gedik sen düşün
Yalnızlık bir çöksün
Keyfe keder, sana aşk sana yük
Bas gaza kalbim aman
Suratı dikiz aynamda bir tuzak
Yolumda ağlaya ağlaya giderim unuturum
Karma ezer un ufak
Harcadın savura savura aşkın, itibarını
Korkmadın bile bile yakmaya, verdiği canı
Ateşle, oynanmaz be çocuk
Kaybettin, güç bende artık
Harcadın savura savura aşkın, itibarını
Korkmadın bile bile yakmaya, verdiği canı
Ateşle, oynanmaz be çocuk
Kaybettin, güç bende artık
(Aaaaa aaaaa)
Aşkım büyük, sensin küçük
İçim rahat, ne eksikti ne gedik sen düşün
Yalnızlık bi' çöksün
Keyfe keder, sana aşk sana yük
Bas gaza kalbim aman
Suratı dikiz aynamda bir tuzak
Yolumda ağlaya ağlaya giderim unuturum
Karma ezer un ufak
Harcadın savura savura aşkın, itibarını
Korkmadın bile bile yakmaya, verdiği canı
Ateşle, oynanmaz be çocuk
Kaybettin, güç bende artık
Harcadın savura savura aşkı (aaaa)
Korkmadın bile bile yakmaya; verdiği canı
Ateşle, oynanmaz be çocuk
Kaybettin, güç bende artık