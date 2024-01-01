İnceden İnceden Şarkı Sözleri
Tuğba Yurt İnceden İnceden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Yurt İnceden İnceden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İnceden İnceden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Yurt
İnceden İnceden
Tüm Şarkıları
-
Geri dönmek için geç kaldın, sıra sende üzüleceksin
Varlığınla ne kazandırdın, yokluğunla ne kaybettireceksin
Bir gün iki gün sonra çözülür bağladığım karalar
Önüme bakarım taş olsan yoluma kalbim seni paralar
*
Gel deneyelim diyorsun olur mu yeniden?
Ruhumu okşuyor inceden inceden
Kanmam be oğlum neler gördüm neler
Nasibimi aldım tüm yeminlerden