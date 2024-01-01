Kış Gülleri (Akustik) Şarkı Sözleri
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Tuğba Yurt
Kış Gülleri (Akustik)
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Ellerinde kış gülleri
Yüzünde bahar bir gece
Şarkılarda aşk çilesi
Hayat bana mı bilmece?
Yakıyorsun nefesimi
İçim hazır her ümide
Gözüm sende, gönlüm sende
Aşka ben miyim eğlence?
Saçlarından ırmaklara
Öpüşlerinden dağlara
Gözlerinden yıldızlara
Kara kıştan Haziran'a
Taşıyorsun, beni bir anda
Övünme benle, utanma benden
Düşünme benle beraberken
Bekleme bir şey
Övünme benle, utanma benden
Düşünme benle beraberken
Yolunda her şey
Dilimde yarin türküsü
Bağrımda koca bir ateş
Ayrılık hep korkulu düş
Herkes böyle mi sevince?
Her gönülde bir sevgili
Her yarada bir tuz izi
Şifa dolusun sevgili
İyileşiyorum seninle
Saçlarından ırmaklara
Öpüşlerinden dağlara
Gözlerinden yıldızlara
Kara kıştan Haziran'a
Taşıyorsun, beni bir anda
Övünme benle, utanma benden
Düşünme benle beraberken
Bekleme bir şey
Övünme benle, utanma benden
Düşünme benle beraberken
Yolunda her şey
Bekleme bir şey
Yolunda her şey
Bekleme bir şey
Yolunda her şey