Tuğba Yurt

Ellerinde kış gülleri Yüzünde bahar bir gece Şarkılarda aşk çilesi Hayat bana mı bilmece? Yakıyorsun nefesimi İçim hazır her ümide Gözüm sende, gönlüm sende Aşka ben miyim eğlence? Saçlarından ırmaklara Öpüşlerinden dağlara Gözlerinden yıldızlara Kara kıştan Haziran'a Taşıyorsun, beni bir anda Övünme benle, utanma benden Düşünme benle beraberken Bekleme bir şey Övünme benle, utanma benden Düşünme benle beraberken Yolunda her şey Dilimde yarin türküsü Bağrımda koca bir ateş Ayrılık hep korkulu düş Herkes böyle mi sevince? Her gönülde bir sevgili Her yarada bir tuz izi Şifa dolusun sevgili İyileşiyorum seninle Saçlarından ırmaklara Öpüşlerinden dağlara Gözlerinden yıldızlara Kara kıştan Haziran'a Taşıyorsun, beni bir anda Övünme benle, utanma benden Düşünme benle beraberken Bekleme bir şey Övünme benle, utanma benden Düşünme benle beraberken Yolunda her şey Bekleme bir şey Yolunda her şey Bekleme bir şey Yolunda her şey