Tuğba Yurt

Başının altında yabancı omuz Kaderin yazdığına teslim ruhumuz Güvendiğim ne varsa hep yıkık dökük Dün çoktuk, bugün az, yarın yokmuşuz İki kalbin cezası aynı değilken Kırılanın rızası alınmamışken Her ayrılık gibi zamansız erken İzini bırakıyor masal biterken Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Başının altında yabancı omuz Kaderin yazdığına teslim ruhumuz Güvendiğim ne varsa hep yıkık dökük Dün çoktuk, bugün az, yarın yokmuşuz İki kalbin cezası aynı değilken Kırılanın rızası alınmamışken Her ayrılık gibi zamansız erken İzini bırakıyor masal biterken Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Hâlâ nasıl hayattasın?

Biz hiç olmadık senle Bir hayal gördük kayboldu Çok güzeldi ama Ne yazık ki sonu yoktu Biz hiç olmadık senle Bir hayal gördük kayboldu Çok güzeldi ama Ne yazık ki sonu yoktu Her kelime yeni bir yangının Sebebi oldu giderken Dedi ki sen üzülme yalvarırım Sus git hadi söylenecek hiç bişey yok Seve seve ayrılalım desede Acıtsada beni kalbim aşkına nöbetçi Yinede kalbim aşkına nöbetçi Biz hiç olmadık senle Bir hayal gördük kayboldu Çok güzeldi ama Ne yazık ki sonu yoktu Her kelime yeni bir yangının Sebebi oldu giderken Dedi ki sen üzülme yalvarırım Sus git hadi söylenecek hiç bişey yok Seve seve ayrılalım desede Acıtsada beni kalbim aşkına nöbetçi Yinede kalbim aşkına nöbetçi Yinede kalbim aşkına nöbetçi

Dağılmışım, toparlarım tek tek Yanılmışım, zamanla geçer elbet Her gidişin sırtımda bi' kırbaç Sende oyunun kuralı mı vurkaç? * Oynarız, erinmeyiz evelallah Korkular bizde oyuncak oldular Kaç bahar gelip geçti göğsümüzden Yok oldu hatıralar * Seni kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Dağılmışım, toparlarım tek tek Yanılmışım, zamanla geçer elbet Her gidişin sırtımda bi' kırbaç Sende oyunun kuralı mı vurkaç? * Oynarız, erinmeyiz evelallah Korkular bizde oyuncak oldular Kaç bahar gelip geçti göğsümüzden Yok oldu hatıralar * Seni kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim?

Hatıralar başucumda nöbet tutar gece gündüz bekler beni Düşlerim var benim, hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi * Dualarım var, duvarlarım var Yazarım söylerim yana yana ismini Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman * Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta * Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var, duvarlarım var Yazarım söylerim yana yana ismini * Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül ötme can ayazda kışta * Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta