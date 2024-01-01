Tuğba Yurt

Oh, oh
Oh, oh
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh
Oh, oh
Çok şeker, hadi hop, give me five
Küresel dünya, küresel life
Kes raconunu Amerikan havası
Sokak arası mafyası fight is fight
Hayt bre, var mı yan bakan?
Delikanlılık öldü mü?
İmaj yeniledik sadece be babam
Şu adaptasyonu gördün mü?
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Doğudan, batıdan kop da gel
Do it, do it, just do it, hade
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh
Çok şeker, hadi hop, give me five
Küresel dünya, küresel life
Kes raconunu Amerikan havası
Sokak arası mafyası fight is fight
Hayt bre, var mı yan bakan?
Delikanlılık öldü mü?
İmaj yeniledik sadece be babam
Şu adaptasyonu gördün mü?
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Doğudan, batıdan kop da gel
Do it, do it, just do it, hade
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy, koy, koy
Oh, oh
Oh, oh
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy, koy, koy, koy
Oh, oh
Oh, oh
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh
Oh, oh
Çok şeker, hadi hop, give me five
Küresel dünya, küresel life
Kes raconunu Amerikan havası
Sokak arası mafyası fight is fight
Hayt bre, var mı yan bakan?
Delikanlılık öldü mü?
İmaj yeniledik sadece be babam
Şu adaptasyonu gördün mü?
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Doğudan, batıdan kop da gel
Do it, do it, just do it, hade
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh
Çok şeker, hadi hop, give me five
Küresel dünya, küresel life
Kes raconunu Amerikan havası
Sokak arası mafyası fight is fight
Hayt bre, var mı yan bakan?
Delikanlılık öldü mü?
İmaj yeniledik sadece be babam
Şu adaptasyonu gördün mü?
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Dibe vuruyor her şey ta dibe
Analizi, sentezi var bir de
Doğudan, batıdan kop da gel
Do it, do it, just do it, hade
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy, koy, koy
Oh, oh
Oh, oh
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy
Oh, oh, suyundan da
Oh, oh, şuyundan da
Oh, oh, buyundan da
Koy, koy, koy, koy, koy