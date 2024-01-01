Tuğba Yurt

Oh, oh Oh, oh Oh, oh, buyundan da Koy, koy Oh, oh Oh, oh Çok şeker, hadi hop, give me five Küresel dünya, küresel life Kes raconunu Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight Hayt bre, var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy Dibe vuruyor her şey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Dibe vuruyor her şey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Doğudan, batıdan kop da gel Do it, do it, just do it, hade Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy Oh, oh Çok şeker, hadi hop, give me five Küresel dünya, küresel life Kes raconunu Amerikan havası Sokak arası mafyası fight is fight Hayt bre, var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy Dibe vuruyor her şey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Dibe vuruyor her şey ta dibe Analizi, sentezi var bir de Doğudan, batıdan kop da gel Do it, do it, just do it, hade Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy, koy, koy Oh, oh Oh, oh Oh, oh, buyundan da Koy, koy Oh, oh, suyundan da Oh, oh, şuyundan da Oh, oh, buyundan da Koy, koy, koy, koy, koy