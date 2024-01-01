Tuğba Yurt

Aşka Emanet Şarkı Sözleri
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Bir günah sanki aşkımız
Gözlerimdeki her damla, hasretin
Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin
Sabahı nasıl gelir ah sevgilim
Her şeyim
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok şey
Hatıra oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok şey
Hatıra oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
Bir günah sanki aşkımız
Gözlerimdeki her damla, hasretin
Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin
Sabahı nasıl gelir ah sevgilim
Her şeyim
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok şey
Hatıra oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok şey
Hatıra oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok şey
Hatıra oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok şey
Hatıra oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
-
Uyumak mı, saçmalama, bu gece mi?
Batmaya başladı boş hayalle, bu kağıt gemi
Ne zaman geceden dönsem, güneşim karşılar beni
Nefret ettiğim anlarda bile, çok sevdim seni
Belki doğru cümleleri bir araya getiremedim
Belki seni en çok ben sevdim ama söyleyemedim
Belkiler arasında kayboldum belki
Bu aşk boğulmalarım hiç bitmez belki
Şimdi ne yapıyorsan bırak
Çık gel konuşalım
Olmuyor öyle unutarak
Gel bizi kurtaralım
Yine kavgalarımız olsun
Bitmez sohbetlerimiz
Ayrılığın eşiğinden dönüp
Evleniriz belki biz
Şimdi ne yapıyorsan bırak
Çık gel konuşalım
Olmuyor öyle unutarak
Gel bizi kurtaralım
Yine kavgalarımız olsun
Bitmez sohbetlerimiz
Ayrılığın eşiğinden dönüp
Evleniriz belki biz
Belki doğru cümleleri bir araya getiremedim
Belki seni en çok ben sevdim ama söyleyemedim
Belkiler arasında kayboldum belki
Bu aşk boğulmalarım hiç bitmez belki
Şimdi ne yapıyorsan bırak
Çık gel konuşalım
Olmuyor öyle unutarak
Gel bizi kurtaralım
Yine kavgalarımız olsun
Bitmez sohbetlerimiz
Ayrılığın eşiğinden dönüp
Evleniriz belki biz
Şimdi ne yapıyorsan bırak
Çık gel konuşalım
Olmuyor öyle unutarak
Gel bizi kurtaralım
Yine kavgalarımız olsun
Bitmez sohbetlerimiz
Ayrılığın eşiğinden dönüp
Evleniriz belki biz
Ayrılığın eşiğinden dönüp
Evleniriz belki biz
-
Nasıl bir yangın ki bu alevlerin bile canı yanıyor
Nasıl bir yalan ki bu kelimeler kaçacak yer arıyor
Gel bunları olmamış sayalım desem de boş
Hiç inanma
Gel güneşi doğmamış sayalım desem de yok
Artık sen bana kanma
*
Yüreğim ağır yaralı derinden
Yanmaz artık istesem de yeniden
Çok yaralar sardı kalbimi amma
Bu yara kapanır mı bilemem
Yüreğim ağır yaralı derinden
Yanmaz artık istesem de yeniden
Çok yaralar sardı kalbim amma
Bu yara kapanır mı bilemem
*
Nasıl bir yangın ki bu alevlerin bile canı yanıyor
Nasıl bir yalan ki bu kelimeler kaçacak yer arıyor
Gel bunları olmamış sayalım desem de boş
Artık sen bana kanma
*
Yüreğim ağır yaralı derinden
Yanmaz artık istesem de yeniden
Çok yaralar sardı kalbim amma
Bu yara kapanır mı bilemem
Yüreğim ağır yaralı derinden
Yanmaz artık istesem de yeniden
Çok yaralar sardı kalbim amma
Bu yara kapanır mı bilemem
Yüreğim ağır yaralı derinden
Yanmaz artık istesem de yeniden
Çok yaralar sardı kalbim amma
Bu yara kapanır mı bilemem
Yüreğim ağır yaralı derinden
Yanmaz artık istesem de yeniden
Çok yaralar sardı kalbimi amma
Bu yara kapanır mı bilemem
-
Keşke başkasının olmasaydı yüreğin
Keşke başkasına dokunmasaydı ellerin
Yalnız ben olsaydım yanında
Sadece beni sevseydin
Kanmadan başka yalanlara
Son bulsaydık seninle bu masalda
Sadece bir an içten fazla değil
O an ölsem, gitsem, umrumda değil
Bahar güze döner gibi
Gökten yere düşer gibi
Söner hayaller hep içimde
Gonca güle küser gibi
Hoyrat yele esir gibi
Açmaz aşklar gönlümde
Bahar güze döner gibi
Gökten yere düşer gibi
Söner hayaller hep içimde
Gonca güle küser gibi
Hoyrat yele esir gibi
Açmaz aşklar gönlümde
Keşke başkasının olmasaydı yüreğin
Keşke başkasına dokunmasaydı ellerin
Yalnız ben olsaydım yanında
Sadece beni sevseydin
Kanmadan başka yalanlara
Son bulsaydık seninle bu masalda
Sadece bir an içten fazla değil
O an ölsem, gitsem, umrumda değil
Bahar güze döner gibi
Gökten yere düşer gibi
Söner hayaller hep içimde
Gonca güle küser gibi
Hoyrat yele esir gibi
Açmaz aşklar gönlümde
Bahar güze döner gibi
Gökten yere düşer gibi
Söner hayaller hep içimde
Gonca güle küser gibi
Hoyrat yele esir gibi
Açmaz aşklar gönlümde
Bahar güze döner gibi
Gökten yere düşer gibi
Söner hayaller hep içimde
Gonca güle küser gibi
Hoyrat yele esir gibi
Açmaz aşklar...
-
Boşver gidenler gitsin
Boşver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet
Yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Tanrı bilir neler çektim elinden
Çok zor geldi ağladım ayrılırken
Verdiğim o çiçekleri, gülleri
Benden aldın, ele verdin sevgilim
Bu aşk sana çok fazla güzelim
Bu aşk senin neyineydi sevgilim
Boşver gidenler gitsin
Boşver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet
Yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Boşver gidenler gitsin
Boşver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet
Yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Niyetim yok sana hesap vermeye
Niyetim yok bu diyardan gitmeye
Haklı haksız hesabımız mahşere
Terk edip de giden sendin sevdiğim
Bu aşk sana çok fazla güzelim
Bu aşk senin neyineydi sevgilim
Boşver gidenler gitsin
Boşver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet
Yıllara selam et
Bırak öyle bilsin
Boşver gidenler gitsin
Boşver haddini bilsin
Bu yürek aşka emanet
Yıllara selam et
Bırak öyle bilsin