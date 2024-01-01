Tuğba Yurt

Neler çektin, gönül Onun umurunda değil Bazı şeyler var İnsanın elinde değil Sormaz ki o zalim Neyin var, neyin yok Hayata küsme sakın Suç sende değil Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı N'olur bir daha çalma kapımı Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan Gittin gideli Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan Bittin biteli Sormaz ki o zalim Neyin var, neyin yok Hayata küsme sakın Suç sende değil Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı N'olur bir daha çalma kapımı Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan Gittin gideli Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan Bittin biteli