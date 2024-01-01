Sığınak Şarkı Sözleri
Tuğba Yurt Sığınak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Yurt Sığınak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sığınak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Neler çektin, gönül
Onun umurunda değil
Bazı şeyler var
İnsanın elinde değil
Sormaz ki o zalim
Neyin var, neyin yok
Hayata küsme sakın
Suç sende değil
Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan
Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan
Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı
N'olur bir daha çalma kapımı
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan
Gittin gideli
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan
Bittin biteli
Sormaz ki o zalim
Neyin var, neyin yok
Hayata küsme sakın
Suç sende değil
Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan
Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan
Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı
N'olur bir daha çalma kapımı
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan
Gittin gideli
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan
Bittin biteli