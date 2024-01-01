Tuğba Yurt

Sonsuza Dek Şarkı Sözleri
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Yine karıştılar bak duygular
Bu bize oluyo' ara sıra
Birimizin basılıyor yarasına
*
Biraz ağır mı geldi cümleler? (Oh-oh-oh-oh)
Yoksa düzelirdik
Hatta uyuyorduk bile yan yana (yan yana)
Çok açıldı aramız
*
Geri gelmez zamanımız
Öpüşelim, geçer (geçer)
Seviyorum seni çılgınlar gibi
Yoruma kapalı bu konu, kabul et hadi
*
Biliyorsun, her şeyimsin sonsuza dek
Seviyo'sun beni çılgınlar gibi
Peki niye atıyo' kalbim geri geri?
Bize yakışmıyor bu küsmeler (küsmeler)
*
Çok açıldı aramız
Geri gelmez zamanımız
Öpüşelim, geçer (geçer)
Seviyorum seni çılgınlar gibi
*
Yoruma kapalı bu konu, kabul et hadi
Biliyorsun, her şeyimsin sonsuza dek
Seviyo'sun beni çılgınlar gibi
Peki niye atıyo' kalbim geri geri?
Bize yakışmıyor bu küsmeler (küsmeler)