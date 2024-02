Tuğba Yurt

Yine karıştılar bak duygular Bu bize oluyo' ara sıra Birimizin basılıyor yarasına * Biraz ağır mı geldi cümleler? (Oh-oh-oh-oh) Yoksa düzelirdik Hatta uyuyorduk bile yan yana (yan yana) Çok açıldı aramız * Geri gelmez zamanımız Öpüşelim, geçer (geçer) Seviyorum seni çılgınlar gibi Yoruma kapalı bu konu, kabul et hadi * Biliyorsun, her şeyimsin sonsuza dek Seviyo'sun beni çılgınlar gibi Peki niye atıyo' kalbim geri geri? Bize yakışmıyor bu küsmeler (küsmeler) * Çok açıldı aramız Geri gelmez zamanımız Öpüşelim, geçer (geçer) Seviyorum seni çılgınlar gibi * Yoruma kapalı bu konu, kabul et hadi Biliyorsun, her şeyimsin sonsuza dek Seviyo'sun beni çılgınlar gibi Peki niye atıyo' kalbim geri geri? Bize yakışmıyor bu küsmeler (küsmeler)