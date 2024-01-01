Tuğba Yurt

Taş Yürek Açmıyor kalbim eskisi gibi Aç susuz kaldı senden sonra Kuytulara karıştı masumiyet Ben sevmeyi göze aldım zararına * Canımda ki saflığı benden aldın götürdün Dağıta dağıta, sen tabi ki iyisin Gökyüzü mü üzdün, kuruta kuruta Beni sevmen neden bu kadar zor * Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor * Beni sevmen neden bu kadar zor Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor * Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor Açmıyor kalbim eskisi gibi Aç susuz kaldı senden sonra Kuytulara karıştı masumiyet * Ben sevmeyi göze aldım zararına Canımda ki saflığı benden aldın götürdün Dağıta dağıta, sen tabi ki iyisin Gökyüzü mü üzdün, kuruta kuruta * Beni sevmen neden bu kadar zor Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor * Beni sevmen neden bu kadar zor Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor

Masal Başının altında yabancı omuz Kaderin yazdığına teslim ruhumuz Güvendiğim ne varsa hep yıkık dökük Dün çoktuk, bugün az, yarın yokmuşuz İki kalbin cezası aynı değilken Kırılanın rızası alınmamışken Her ayrılık gibi zamansız erken İzini bırakıyor masal biterken Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Başının altında yabancı omuz Kaderin yazdığına teslim ruhumuz Güvendiğim ne varsa hep yıkık dökük Dün çoktuk, bugün az, yarın yokmuşuz İki kalbin cezası aynı değilken Kırılanın rızası alınmamışken Her ayrılık gibi zamansız erken İzini bırakıyor masal biterken Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Kirpikten damla düşmeden dön Sevabı sana yazılsın Ayrılık ölümden farklı değilken Sen hâlâ nasıl hayattasın? Hâlâ nasıl hayattasın?

Aşk Ateşi Sonum oldun kayboldum Cevabı olmayan bir soru oldun mu hiç Yoruldum savruldum Güneşe kavuşmayan Geceyi gördün mü hiç * Gün gelir anılar Acılarla birleşir Habersiz olur bakmaz gözyaşına Bilmez pek haddini Aşar sınırları Haykırışların dolaşır kaderinde * Gel gör beni duy sesimi Yakıyor içimi içimi aşk ateşi Hatıralar hep peşimde yalvarırım Hadi kurtar beni Gel gör beni duy sesimi Yakıyor içimi içimi aşk ateşi Hatıralar hep peşimde yalvarırım Hadi kurtar beni * Sonum oldun kayboldum Cevabı olmayan bir soru oldun mu hiç Yoruldum savruldum Güneşe kavuşmayan Geceyi gördün mü hiç * Gün gelir anılar Acılarla birleşir Habersiz olur bakmaz gözyaşına Bilmez pek haddini Aşar sınırları Haykırışların dolaşır kaderinde * Gel gör beni duy sesimi Yakıyor içimi içimi aşk ateşi Hatıralar hep peşimde yalvarırım Hadi kurtar beni Gel gör beni duy sesimi Yakıyor içimi içimi aşk ateşi Hatıralar hep peşimde yalvarırım Hadi kurtar beni * Gel gör beni duy sesimi Yakıyor içimi içimi aşk ateşi Hatıralar hep peşimde yalvarırım Hadi kurtar beni

Cennetim Olsun Ömürlük sandığım uzun yol arkadaşım Bittik mi harbiden biz seninle? Baktın öyle veda gibi Sonra kayıp gitti gözlerin Ardından baktım ama o gün bitti İzlerin hiç silinmiyor Ne tenimden ne kalbimden Bensizken geçebildin mi, Tanıştığımız o yerlerden? Unutamadım buram buram Kokun üzerimde haberin olsun Alışamadım haram geceler Hadi dön gel, cennetim olsun Tutanamadım kimselere Sana benzemeyen hiçbir şeye Alışamadım haram geceler Hadi dön gel, cennetim olsun Ömürlük sandığım uzun yol arkadaşım Bittik mi harbiden biz seninle? Baktın öyle veda gibi Sonra kayıp gitti gözlerin Ardından baktım ama o gün bitti İzlerin hiç silinmiyor Ne tenimden ne kalbimden Bensizken geçebildin mi, Tanıştığımız o yerlerden? Unutamadım buram buram Kokun üzerimde haberin olsun Alışamadım haram geceler Hadi dön gel, cennetim olsun Tutanamadım kimselere Sana benzemeyen hiçbir şeye Alışamadım haram geceler Hadi dön gel, cennetim olsun

Geliyo Geliyo Neyden çekiniyorsam, günlerdir beni her sabah arıyo' Güller, kelebekler, yollarda ziller bana çalıyo' Nasıl tutuşmuşsam aklım hepten bir karış havada Yansın yanacaklar, sorumluyum olacaklardan Biliyorum o da hissediyo' Benimle aynı havayı soluyo' Bence şimdi tam da vakti Söylemeli tatlı gerçekleri Geliyo geliyo, benimki geliyo Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo' Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo' Geliyo geliyo, benimki geliyo Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo' Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo' Biliyorum o da hissediyo' Benimle aynı havayı soluyo' Bence şimdi tam da vakti Söylemeli tatlı gerçekleri Geliyo geliyo, benimki geliyo Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo' Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo' Geliyo geliyo, benimki geliyo Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo' Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo

Nöbetçi Biz hiç olmadık senle Bir hayal gördük kayboldu Çok güzeldi ama Ne yazık ki sonu yoktu Biz hiç olmadık senle Bir hayal gördük kayboldu Çok güzeldi ama Ne yazık ki sonu yoktu Her kelime yeni bir yangının Sebebi oldu giderken Dedi ki sen üzülme yalvarırım Sus git hadi söylenecek hiç bişey yok Seve seve ayrılalım desede Acıtsada beni kalbim aşkına nöbetçi Yinede kalbim aşkına nöbetçi Biz hiç olmadık senle Bir hayal gördük kayboldu Çok güzeldi ama Ne yazık ki sonu yoktu Her kelime yeni bir yangının Sebebi oldu giderken Dedi ki sen üzülme yalvarırım Sus git hadi söylenecek hiç bişey yok Seve seve ayrılalım desede Acıtsada beni kalbim aşkına nöbetçi Yinede kalbim aşkına nöbetçi Yinede kalbim aşkına nöbetçi

Olan Olmuş Aşk yürek ister canım yani senlik bir durum yok Seni bana sormasınlar artık hiç lüzumu yok Aşılmıyor çözülmüyor, olan olmuş bize * Yinede kapamadım aralık kapılar Yalnız sana değil aşka Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa * Yinede kapamadım aralık kapılar Yalnız sana değil aşka Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa * Aşk yürek ister canım yani senlik bir durum yok Seni bana sormasınlar artık hiç lüzumu yok Aşılmıyor çözülmüyor, olan olmuş bize * Yinede kapamadım aralık kapılar Yalnız sana değil aşka Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa * Yinede kapamadım aralık kapılar Yalnız sana değil aşka Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa * Yinede kapamadım aralık kapılar Yalnız sana değil aşka Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa * Yinede kapamadım aralık kapılar Yalnız sana değil aşka Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa

Sığınak Neler çektin, gönül Onun umurunda değil Bazı şeyler var İnsanın elinde değil Sormaz ki o zalim Neyin var, neyin yok Hayata küsme sakın Suç sende değil Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı N'olur bir daha çalma kapımı Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan Gittin gideli Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan Bittin biteli Sormaz ki o zalim Neyin var, neyin yok Hayata küsme sakın Suç sende değil Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı N'olur bir daha çalma kapımı Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan Gittin gideli Bu dünya yalan Yıllarım darmaduman Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan Bittin biteli

Vurkaç Dağılmışım, toparlarım tek tek Yanılmışım, zamanla geçer elbet Her gidişin sırtımda bi' kırbaç Sende oyunun kuralı mı vurkaç? * Oynarız, erinmeyiz evelallah Korkular bizde oyuncak oldular Kaç bahar gelip geçti göğsümüzden Yok oldu hatıralar * Seni kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Dağılmışım, toparlarım tek tek Yanılmışım, zamanla geçer elbet Her gidişin sırtımda bi' kırbaç Sende oyunun kuralı mı vurkaç? * Oynarız, erinmeyiz evelallah Korkular bizde oyuncak oldular Kaç bahar gelip geçti göğsümüzden Yok oldu hatıralar * Seni kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim? * Kendime yâr diye mi? Ateş olup üzerime yağ diye mi? Derman derdin kollarında Ellere kal diye mi sevdim?

Yas Hatıralar başucumda nöbet tutar gece gündüz bekler beni Düşlerim var benim, hayallerim var Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi * Dualarım var, duvarlarım var Yazarım söylerim yana yana ismini Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman * Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta * Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi Dualarım var, duvarlarım var Yazarım söylerim yana yana ismini * Yarıda kaldı şarkılar aman Bu yaraya deva değil zaman Ateş düştüğü yeri yakar Bu düzeni bozuk dünya yalan Ötme bülbül ötme can ayazda kışta * Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta Ötme bülbül ötme can ayazda kışta Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta