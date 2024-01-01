Tuğba Yurt

-
Hatıralar başucumda nöbet tutar gece gündüz bekler beni
Düşlerim var benim, hayallerim var
Fikrim derya deniz fikrim geri getirir seni
Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi
*
Dualarım var, duvarlarım var
Yazarım söylerim yana yana ismini
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
*
Ateş düştüğü yeri yakar
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
*
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
Ne eserim ne yağarım dururum mateme dilsiz dağ gibi
Dualarım var, duvarlarım var
Yazarım söylerim yana yana ismini
*
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakar
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
*
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
Ötme bülbül ötme can ayazda kışta
Sen gülü terk etme şarkılar şiirler yasta
-
Başının altında yabancı omuz
Kaderin yazdığına teslim ruhumuz
Güvendiğim ne varsa hep yıkık dökük
Dün çoktuk, bugün az, yarın yokmuşuz
İki kalbin cezası aynı değilken
Kırılanın rızası alınmamışken
Her ayrılık gibi zamansız erken
İzini bırakıyor masal biterken
Kirpikten damla düşmeden dön
Sevabı sana yazılsın
Ayrılık ölümden farklı değilken
Sen hâlâ nasıl hayattasın?
Kirpikten damla düşmeden dön
Sevabı sana yazılsın
Ayrılık ölümden farklı değilken
Sen hâlâ nasıl hayattasın?
Başının altında yabancı omuz
Kaderin yazdığına teslim ruhumuz
Güvendiğim ne varsa hep yıkık dökük
Dün çoktuk, bugün az, yarın yokmuşuz
İki kalbin cezası aynı değilken
Kırılanın rızası alınmamışken
Her ayrılık gibi zamansız erken
İzini bırakıyor masal biterken
Kirpikten damla düşmeden dön
Sevabı sana yazılsın
Ayrılık ölümden farklı değilken
Sen hâlâ nasıl hayattasın?
Kirpikten damla düşmeden dön
Sevabı sana yazılsın
Ayrılık ölümden farklı değilken
Sen hâlâ nasıl hayattasın?
Hâlâ nasıl hayattasın?
-
-
Sonum oldun kayboldum
Cevabı olmayan bir soru oldun mu hiç
Yoruldum savruldum
Güneşe kavuşmayan
Geceyi gördün mü hiç
*
Gün gelir anılar
Acılarla birleşir
Habersiz olur bakmaz gözyaşına
Bilmez pek haddini
Aşar sınırları
Haykırışların dolaşır kaderinde
*
Gel gör beni duy sesimi
Yakıyor içimi içimi aşk ateşi
Hatıralar hep peşimde yalvarırım
Hadi kurtar beni
Gel gör beni duy sesimi
Yakıyor içimi içimi aşk ateşi
Hatıralar hep peşimde yalvarırım
Hadi kurtar beni
*
Sonum oldun kayboldum
Cevabı olmayan bir soru oldun mu hiç
Yoruldum savruldum
Güneşe kavuşmayan
Geceyi gördün mü hiç
*
Gün gelir anılar
Acılarla birleşir
Habersiz olur bakmaz gözyaşına
Bilmez pek haddini
Aşar sınırları
Haykırışların dolaşır kaderinde
*
Gel gör beni duy sesimi
Yakıyor içimi içimi aşk ateşi
Hatıralar hep peşimde yalvarırım
Hadi kurtar beni
Gel gör beni duy sesimi
Yakıyor içimi içimi aşk ateşi
Hatıralar hep peşimde yalvarırım
Hadi kurtar beni
*
Gel gör beni duy sesimi
Yakıyor içimi içimi aşk ateşi
Hatıralar hep peşimde yalvarırım
Hadi kurtar beni
-
Ömürlük sandığım uzun yol arkadaşım
Bittik mi harbiden biz seninle?
Baktın öyle veda gibi
Sonra kayıp gitti gözlerin
Ardından baktım ama o gün bitti
İzlerin hiç silinmiyor
Ne tenimden ne kalbimden
Bensizken geçebildin mi,
Tanıştığımız o yerlerden?
Unutamadım buram buram
Kokun üzerimde haberin olsun
Alışamadım haram geceler
Hadi dön gel, cennetim olsun
Tutanamadım kimselere
Sana benzemeyen hiçbir şeye
Alışamadım haram geceler
Hadi dön gel, cennetim olsun
Ömürlük sandığım uzun yol arkadaşım
Bittik mi harbiden biz seninle?
Baktın öyle veda gibi
Sonra kayıp gitti gözlerin
Ardından baktım ama o gün bitti
İzlerin hiç silinmiyor
Ne tenimden ne kalbimden
Bensizken geçebildin mi,
Tanıştığımız o yerlerden?
Unutamadım buram buram
Kokun üzerimde haberin olsun
Alışamadım haram geceler
Hadi dön gel, cennetim olsun
Tutanamadım kimselere
Sana benzemeyen hiçbir şeye
Alışamadım haram geceler
Hadi dön gel, cennetim olsun
-
Neyden çekiniyorsam, günlerdir beni her sabah arıyo'
Güller, kelebekler, yollarda ziller bana çalıyo'
Nasıl tutuşmuşsam aklım hepten bir karış havada
Yansın yanacaklar, sorumluyum olacaklardan
Biliyorum o da hissediyo'
Benimle aynı havayı soluyo'
Bence şimdi tam da vakti
Söylemeli tatlı gerçekleri
Geliyo geliyo, benimki geliyo
Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo'
Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel
Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo'
Geliyo geliyo, benimki geliyo
Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo'
Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel
Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo'
Biliyorum o da hissediyo'
Benimle aynı havayı soluyo'
Bence şimdi tam da vakti
Söylemeli tatlı gerçekleri
Geliyo geliyo, benimki geliyo
Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo'
Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel
Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo'
Geliyo geliyo, benimki geliyo
Çaktırma normal davran, ayarsızım bilmiyo'
Allah'ım çok güzel, bi' de bana özel
Ne hayaller kurdum ben ona dair bilmiyo
-
Biz hiç olmadık senle
Bir hayal gördük kayboldu
Çok güzeldi ama
Ne yazık ki sonu yoktu
Biz hiç olmadık senle
Bir hayal gördük kayboldu
Çok güzeldi ama
Ne yazık ki sonu yoktu
Her kelime yeni bir yangının
Sebebi oldu giderken
Dedi ki sen üzülme yalvarırım
Sus git hadi söylenecek hiç bişey yok
Seve seve ayrılalım desede
Acıtsada beni kalbim aşkına nöbetçi
Yinede kalbim aşkına nöbetçi
Biz hiç olmadık senle
Bir hayal gördük kayboldu
Çok güzeldi ama
Ne yazık ki sonu yoktu
Her kelime yeni bir yangının
Sebebi oldu giderken
Dedi ki sen üzülme yalvarırım
Sus git hadi söylenecek hiç bişey yok
Seve seve ayrılalım desede
Acıtsada beni kalbim aşkına nöbetçi
Yinede kalbim aşkına nöbetçi
Yinede kalbim aşkına nöbetçi
-
Aşk yürek ister canım yani senlik bir durum yok
Seni bana sormasınlar artık hiç lüzumu yok
Aşılmıyor çözülmüyor, olan olmuş bize
*
Yinede kapamadım aralık kapılar
Yalnız sana değil aşka
Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa
*
Yinede kapamadım aralık kapılar
Yalnız sana değil aşka
Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa
*
Aşk yürek ister canım yani senlik bir durum yok
Seni bana sormasınlar artık hiç lüzumu yok
Aşılmıyor çözülmüyor, olan olmuş bize
*
Yinede kapamadım aralık kapılar
Yalnız sana değil aşka
Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa
*
Yinede kapamadım aralık kapılar
Yalnız sana değil aşka
Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa
*
Yinede kapamadım aralık kapılar
Yalnız sana değil aşka
Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa
*
Yinede kapamadım aralık kapılar
Yalnız sana değil aşka
Bugünün acısı yarının anısı olacak nasıl olsa
-
Neler çektin, gönül
Onun umurunda değil
Bazı şeyler var
İnsanın elinde değil
Sormaz ki o zalim
Neyin var, neyin yok
Hayata küsme sakın
Suç sende değil
Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan
Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan
Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı
N'olur bir daha çalma kapımı
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan
Gittin gideli
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan
Bittin biteli
Sormaz ki o zalim
Neyin var, neyin yok
Hayata küsme sakın
Suç sende değil
Sevdam yüreklerde hep olmuş ziyan
Bir ömür ateşlerde yürüdüm, dayan
Diye diye zaman durdu, içim ağır yaralı
N'olur bir daha çalma kapımı
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Duymaz mısın? İçimde kıyametler kopar, ömür çalan
Gittin gideli
Bu dünya yalan
Yıllarım darmaduman
Görmez misin? Kalbim sığınak değil şimdi, kör zindan
Bittin biteli
-
Açmıyor kalbim eskisi gibi
Aç susuz kaldı senden sonra
Kuytulara karıştı masumiyet
Ben sevmeyi göze aldım zararına
*
Canımda ki saflığı benden aldın götürdün
Dağıta dağıta, sen tabi ki iyisin
Gökyüzü mü üzdün, kuruta kuruta
Beni sevmen neden bu kadar zor
*
Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor
Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
*
Beni sevmen neden bu kadar zor
Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor
Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
*
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
Açmıyor kalbim eskisi gibi
Aç susuz kaldı senden sonra
Kuytulara karıştı masumiyet
*
Ben sevmeyi göze aldım zararına
Canımda ki saflığı benden aldın götürdün
Dağıta dağıta, sen tabi ki iyisin
Gökyüzü mü üzdün, kuruta kuruta
*
Beni sevmen neden bu kadar zor
Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor
Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
*
Beni sevmen neden bu kadar zor
Bir kalp aşktan ölürken, diğeri sadece kor
Zaman yoruyor ama, bir şekilde geçiyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
Sendeki taş yüreğe artık kimse ağlamıyor
-
Dağılmışım, toparlarım tek tek
Yanılmışım, zamanla geçer elbet
Her gidişin sırtımda bi' kırbaç
Sende oyunun kuralı mı vurkaç?
*
Oynarız, erinmeyiz evelallah
Korkular bizde oyuncak oldular
Kaç bahar gelip geçti göğsümüzden
Yok oldu hatıralar
*
Seni kendime yâr diye mi?
Ateş olup üzerime yağ diye mi?
Derman derdin kollarında
Ellere kal diye mi sevdim?
*
Kendime yâr diye mi?
Ateş olup üzerime yağ diye mi?
Derman derdin kollarında
Ellere kal diye mi sevdim?
*
Dağılmışım, toparlarım tek tek
Yanılmışım, zamanla geçer elbet
Her gidişin sırtımda bi' kırbaç
Sende oyunun kuralı mı vurkaç?
*
Oynarız, erinmeyiz evelallah
Korkular bizde oyuncak oldular
Kaç bahar gelip geçti göğsümüzden
Yok oldu hatıralar
*
Seni kendime yâr diye mi?
Ateş olup üzerime yağ diye mi?
Derman derdin kollarında
Ellere kal diye mi sevdim?
*
Kendime yâr diye mi?
Ateş olup üzerime yağ diye mi?
Derman derdin kollarında
Ellere kal diye mi sevdim?
*
Kendime yâr diye mi?
Ateş olup üzerime yağ diye mi?
Derman derdin kollarında
Ellere kal diye mi sevdim?
-
Yazdım çizdim, vallahi bezdim canımdan
Kanımı kuruttun, beni sen delirttin
Bir çekil yolumdan
Bir dediğin bir değini tuttu mu bir gün
Sözün söz değil
Bir kalk gidelim, diyo diğeri otur
Gözün göz değil
Senin yüzünden
Başım ğrıyor saçım ağrıyor
Çürüdüm
İçim ağrıyor, dışım ağrıyor
Çürüdüm
Yanım ağrıyor, canım ağrıyor
Çürüdüm
Oram ağrıyor, buram ağrıyor
Çürüdüm
Yazdım çizdim, vallahi bezdim canımdan
Kanımı kuruttun, beni sen delirttin
Bir çekil yolumdan
Ufak ufak ufak ufak geldıler
Halim hal değil
Kalbi hadiselerden dolayı
Mesele mal değil
Senin yüzünden
Başım ğrıyor, saçım ağrıyor
Çürüdüm
İçim ağrıyor, dışım ağrıyor
Çürüdüm
Yanım ağrıyor, canım ağrıyo
Çürüdüm
Oram ağrıyor, buram ağrıyor
Çürüdüm