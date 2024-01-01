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7/24 Dinle Sığınak

Sığınak Şarkı Sözleri

Tuğba Yurt Sığınak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Yurt Sığınak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sığınak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tuğba Yurt

Tuğba Yurt

Sığınak

  • Yas

  • Masal

  • Adı Aşk

  • Aşk Ateşi

  • Cennetim Olsun

  • Geliyo Geliyo

  • Nöbetçi

  • Olan Olmuş

  • Sığınak

  • Taş Yürek

  • Vurkaç

  • Çürüdüm

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