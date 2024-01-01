Yine Sev Yine Şarkı Sözleri
Tuğba Yurt Yine Sev Yine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tuğba Yurt Yine Sev Yine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Sev Yine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir düş bir öpüş
Ama sonu, hep bir çöküş
Korktum ama tuttum
Yoksa uçurum mu düşüş
*
Senden geçmedim ben
İstemedin verdiklerimi
Sana çıkan umutların
Sonu daha gelmedi mi?
*
Yine sev yine, yine öp beni
Belki çok zor, geriye dönmesi
En iyisi bizdik kabul etmeli
Yine yine, yine sev yine, yine öp beni
*
Belki çok zor, geriye dönmesi
En iyisi bizdik kabul etmeli
Bir düş bir öpüş
Ama sonu hep bir çöküş
*
Korktum ama tuttum
Yoksa uçurum mu düşüş
Senden geçmedim ben
İstemedin verdiklerimi
*
Sana çıkan umutların
Sonu daha gelmedi mi?
Yine sev yine, yine öp beni
Belki çok zor, geriye dönmesi
*
En iyisi bizdik kabul etmeli
Yine yine, yine sev yine, yine öp beni
Belki çok zor, geriye dönmesi
En iyisi bizdik kabul etmeli
*
Yine sev yine, yine öp beni
Belki çok zor, geriye dönmesi
En iyisi bizdik kabul etmeli
Yine yine, yine sev yine, yine öp beni
*
Belki çok zor, geriye dönmesi
En iyisi bizdik kabul etmeli