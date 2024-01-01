Tuğba Yurt

Bir düş bir öpüş Ama sonu, hep bir çöküş Korktum ama tuttum Yoksa uçurum mu düşüş * Senden geçmedim ben İstemedin verdiklerimi Sana çıkan umutların Sonu daha gelmedi mi? * Yine sev yine, yine öp beni Belki çok zor, geriye dönmesi En iyisi bizdik kabul etmeli Yine yine, yine sev yine, yine öp beni * Belki çok zor, geriye dönmesi En iyisi bizdik kabul etmeli Bir düş bir öpüş Ama sonu hep bir çöküş * Korktum ama tuttum Yoksa uçurum mu düşüş Senden geçmedim ben İstemedin verdiklerimi * Sana çıkan umutların Sonu daha gelmedi mi? Yine sev yine, yine öp beni Belki çok zor, geriye dönmesi * En iyisi bizdik kabul etmeli Yine yine, yine sev yine, yine öp beni Belki çok zor, geriye dönmesi En iyisi bizdik kabul etmeli * Yine sev yine, yine öp beni Belki çok zor, geriye dönmesi En iyisi bizdik kabul etmeli Yine yine, yine sev yine, yine öp beni * Belki çok zor, geriye dönmesi En iyisi bizdik kabul etmeli