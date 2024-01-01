Tuğba Yurt

Zalim Şarkı Sözleri
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Ten beyaz, saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum
*
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi sadetten kovuldum
Gölgemi aldım yanıma
*
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız mecnuna
Yüce mevlaya sığındım
Seyret perişan halimi
Bende akşam olmakta
*
Dostlar seyrelmiş
Beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum
Terki diyarda zalim
*
Senin allahın yok mu?
Yarin gözü yüksekte
Benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda
*
Lapa lapa kar
Zalim senin allahın yok
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
*
Ben ebedi sadetten kovuldum
Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız mecnuna
Yüce mevlaya sığındım
*
Seyret perişan halimi
Bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş
Beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum
*
Terki diyarda zalim
Senin allahın yok mu?
Yarin gözü yüksekte
Benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda
*
Lapa lapa kar
Zalim
Seyret perişan halimi
Bende akşam olmakta
Dostlar seyrelmiş
*
Beyhude lafla vakit dolmakta
Avare oldum serseri oldum
Terki diyarda zalim
Senin allahın yok mu?
Yarin gözü yüksekte
*
Benim bir kuru aşkım var
Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar
Yağdı saçlarıma genç yaşımda
Lapa lapa kar
Zalim