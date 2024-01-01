Tuğba Yurt

Ten beyaz, saç kızıl güller Kahkahasında bülbüller Kirpiği kapkara tüller Ben o afete vuruldum * Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet Ben ebedi sadetten kovuldum Gölgemi aldım yanıma * Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız mecnuna Yüce mevlaya sığındım Seyret perişan halimi Bende akşam olmakta * Dostlar seyrelmiş Beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum Terki diyarda zalim * Senin allahın yok mu? Yarin gözü yüksekte Benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda * Lapa lapa kar Zalim senin allahın yok Göz değil nakış mübarek Bendeki aşk değil ibadet Elleri sevdi nihayet * Ben ebedi sadetten kovuldum Gölgemi aldım yanıma Vurdum hasretin yoluna Benzedim bahtsız mecnuna Yüce mevlaya sığındım * Seyret perişan halimi Bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş Beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum * Terki diyarda zalim Senin allahın yok mu? Yarin gözü yüksekte Benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda * Lapa lapa kar Zalim Seyret perişan halimi Bende akşam olmakta Dostlar seyrelmiş * Beyhude lafla vakit dolmakta Avare oldum serseri oldum Terki diyarda zalim Senin allahın yok mu? Yarin gözü yüksekte * Benim bir kuru aşkım var Düşmanlarım nispette be hey kara vicdanlı yar Yağdı saçlarıma genç yaşımda Lapa lapa kar Zalim