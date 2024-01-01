Ah Ellerim Kırılaydı Şarkı Sözleri
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Tuğçe Kandemir
Ah Ellerim Kırılaydı
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Güzeldi gördüğüm gözleri
Uzaktan, uzaktan
Haberim yoktu benim
Böyle bi' tuzaktan
*
Geçtim günahını yazdım sabahlara kadar
Gezdik sokakları güneşler doğana kadar
Bilemem ayrılırsın başkasına katlanırsın
Bi' özler, kahrolursun olmadı
*
Unutupta gizlice, elim gider telefona
Yıllar geçti aradan, arasam mı bu gece
Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben unutaydım
Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım
*
Ben seni nerden aradım, o sesini duydum
Durdum durdum, şeytana uydum
Kırılaydı, o numarayı ben unutaydım
Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım
*
Ben seni nerden aradım, o sesini duydum
Durdum durdum, şeytana uydum
Bilеmem ayrılırsın başkasına katlanırsın
Bi' özler, kahrolursun olmadı
*
Unutupta gizlice, еlim gider telefona
Yıllar geçti aradan, arasam mı bu gece
Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben unutaydım
Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım
*
Ben seni nerden aradım, o sesini duydum
Durdum durdum, şeytana uydum
Kırılaydı, o numarayı ben unutaydım
Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım
*
Ben seni nerden aradım, o sesini duydum
Durdum durdum