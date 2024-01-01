Tuğçe Kandemir

Güzeldi gördüğüm gözleri Uzaktan, uzaktan Haberim yoktu benim Böyle bi' tuzaktan * Geçtim günahını yazdım sabahlara kadar Gezdik sokakları güneşler doğana kadar Bilemem ayrılırsın başkasına katlanırsın Bi' özler, kahrolursun olmadı * Unutupta gizlice, elim gider telefona Yıllar geçti aradan, arasam mı bu gece Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben unutaydım Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım * Ben seni nerden aradım, o sesini duydum Durdum durdum, şeytana uydum Kırılaydı, o numarayı ben unutaydım Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım * Ben seni nerden aradım, o sesini duydum Durdum durdum, şeytana uydum Bilеmem ayrılırsın başkasına katlanırsın Bi' özler, kahrolursun olmadı * Unutupta gizlice, еlim gider telefona Yıllar geçti aradan, arasam mı bu gece Ah ellerim kırılaydı, o numarayı ben unutaydım Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım * Ben seni nerden aradım, o sesini duydum Durdum durdum, şeytana uydum Kırılaydı, o numarayı ben unutaydım Gözlerini kurutaydım, seni öyle arasaydım * Ben seni nerden aradım, o sesini duydum Durdum durdum