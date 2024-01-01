Tuğçe Kandemir

Gülü Soldurmam Dikeni batsa da çok kez elime Uğrunda akacak kanı durdurmam Koyamam kimseyi bil ki yerine Yüreğimde açan gülü soldurmam Koyamam kimseyi bil ki yerine Yüreğimde açan gülü soldurmam * Bendeki mevsimler sana hep bahar Üstüne titrerim sonsuza kadar Gelmesin isterim teline zarar Yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde açmış gülü soldurmam * Bazen yağmurdur gözyaşım sana Bazen güneştir şu aşkım sana Elbette bakması çok zordur ama Yüreğimde açan gülü soldurmam Elbette bakması çok zordur ama Yüreğimde açan gülü soldurmam * Bendeki mevsimler sana hep bahar Üstüne titrerim sonsuza kadar Gelmesin isterim teline zarar Yüreğimde açmış gülü soldurmam * Bendeki mevsimler sana hep bahar Üstüne titrerim sonsuza kadar Gelmesin isterim teline zarar Yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde açmış gülü soldurmam Yüreğimde açmış gülü soldurmam

Güneşimi Kaybettim Dün akşam yüreğimden Çıkarttım anıları Yaşadım bir yangın gibi İçimde acıları *** Ben benden geçtim ama Bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim Yüreğime hükmedemem *** Güneşimi kaybettim, Gözlerini görmem gerek Yaşamaya dönmem için Hasretini silmem gerek

Devlerin Aşkı Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak Uykusuz gecenin ortasında Düşüncelerim sana tutsak *** Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak Her şeyi kabullenmem çok zor Güneş ayrılıkla doğacak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak Şimdi çok iyi anlıyorum Nefes almak değilmiş yaşamak *** Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak Ateşlerde kalmak gibi bir şey Böylesi severken ayrılmak *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ah *** Devlerin aşkı büyük olur Ya dağlar yerle bir olacak Ya kıyametler kopacak Ya da dünya batacak Senden öyle ayrılacağım

Kutupta Yaz Gibi Bir güneşe bir de sana bakamam Bir ateşi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz kalamam Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Susmuş dudakların hiç sesin gelmez Uzakta durursun gurbetin bitmez Karanlık sulara hayalin düşmez Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Bir rüzgârı bir de seni göremem İstesen de kaderinden silemem Bir Allah'tan bir de senden geçemem Bozkırda gül gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Susmuş dudakların hiç sesin gelmez Uzakta durursun gurbetin bitmez Karanlık sulara hayalin düşmez Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni *** Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni