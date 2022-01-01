Kurban Olduğum Şarkı Sözleri
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Tuğçe Kandemir
Kurban Olduğum
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Nereye baksam gözlerim seni arıyor
Nereye baksam gözlerim seni arıyor
Çapkın edasına kurban olduğum
Çapkın edasına kurban olduğum
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Duydum sen birine sevdalanmışsın
Duydum sen birine sevdalanmışsın
O seven gönlüne kurban olduğum
Kurban olduğum, kurban olduğum
O seven gönlüne kurban olduğum
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Mevlam kara yazmış alın yazımı
Mevlam kara yazmış alın yazımı
Aşkınla çalarım dertli sazımı
Aşkınla çalarım dertli sazımı
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Ömrümce çekerim güzel nazını
Ömrümce çekerim güzel nazını
Güzel nazlarına kurban olduğum
Kurban olduğum, kurban olduğum
Güzel nazlarına kurban olduğum
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Kurban olduğum, kurban olduğum
Güzel nazlarına kurban olduğum