Bir Şarkıdır Yaşamak-Hicaz Şarkı Sözleri
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Tuğçe Pala
Bir Şarkıdır Yaşamak-Hicaz
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Aşkı seninle tattı, hicrânla yandı gönül
Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül
Cevri safâya kattı, hayli aldandı gönül
Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül
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Gönül yarasından acı duyanlar
Feleğin kahrına boyun eğermiş
Kara bahtın cilvesine uyanlar
Bir gün olur murâdına erermiş
***
Ben de çile çektim, gözyaşı döktüm
Cânâna yalvardım, nice diz çöktüm
Şifasız yaramı dağlayıp söktüm
Ağlayanlar bir gün olur gülermiş
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Seni sevda çiçeğim tac-ı serim
Tac-ı serim
Seni sevda çiçeğim tac-ı serim
Tac-ı serim
Bilemezsin ne kadar çok, çok severim
Çok severim
*
Bilemezsin ne kadar çok, çok severim
Çok severim
Bunu her gün sorarım, tazelerim
Tazelerim
Söyle kalbinde benim var, var mı yerim?
Var mı yerim?
Söyle kalbinde benim var, var mı yerim?
Var mı yerim?