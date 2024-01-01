Tuğçe Pala

Seni sevda çiçeğim tac-ı serim Tac-ı serim Seni sevda çiçeğim tac-ı serim Tac-ı serim Bilemezsin ne kadar çok, çok severim Çok severim * Bilemezsin ne kadar çok, çok severim Çok severim Bunu her gün sorarım, tazelerim Tazelerim Söyle kalbinde benim var, var mı yerim? Var mı yerim? Söyle kalbinde benim var, var mı yerim? Var mı yerim?