Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend Şarkı Sözleri
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Tuğçe Pala
Bir Şarkıdır Yaşamak-Nihavend
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Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin
(Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin)
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Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
(Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde)
*
Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
(Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde)
Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
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Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim
Sana baktım; ay kadar, bahar kadar güzeldin
***
Gel gör beni nelere duçâr eyledi derdin
Sana baktım; ay kadar, bahar kadar güzeldin
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Mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam
Hülya gibi rüya gibi bir şeydi o akşam
İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam
Hülya gibi rüya gibi bir şeydi o akşam
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Kimseye etmem şikâyet
Ağlarım ben hâlime
Kimseye etmem şikâyet
Ağlarım ben hâlime
*
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
*
Perdei zulmet çekilmiş
Korkarım ikbalime
Perdei zulmet çekilmiş
Korkarım ikbalime
*
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi
Baktıkça istikbalime