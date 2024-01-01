Al Beni Yanıma geldiğin an Canımı aldın sanki Her yanımı titrettin Kalbimi çaldın * Çekip gitmek istedim Seninle uzaklara Gözlerinde kayboldum Yaktın kalbimi * Al beni Yor beni Sev beni * Al beni Sev beni Kalbimi * Sevgin hep böyle kalmaz Utanmadan sar beni * Al beni,Al beni Sev beni,Sar beni Yaktın kalbimi,aldattın beni * Al beni,al beni Yor beni,yor beni Çaldın kalbimi,Aldattın beni

Arda Boyları Arda Boyları'nda kırmızı erik Halime'nin ardında 17 belik Halime'nin ardında 17 belik *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Arda Boyları'na ben kendim gittim Dalgalar vurdukça can teslim ettim Dalgalar vurdukça can teslim ettim *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Ah anneci'm, vah anneci'm, yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni

Hastane Önünde Hastane önünde incir ağacı annem ağacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Doktor bulamadı bana ilacı annem ilacı Baştabip geliyor zehirden acı annem acı *** Garip kaldım yüreğime dert oldu annem dert oldu Ellerin vatanı bana yurt oldu annem yurt oldu Mezarımı kazın bayıra düze annem vay düze Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze *** Yönünü çevirin sıladan yüze annem vay yüze Benden selam olsun sevdiğim kıza annem vay kıza Başına koyular karalar bağlasın annem bağlasın Gurbet elde kaldım diye ağlasın annem ağlasın

Yüksek Minare Yüksek minarede Kandiller yanar Aman, aman Yüksek minarede Gandiller yanar Aman, aman *** Kandilin şahına, anam Hey malım, hey gülüm Bülbüller konar Kandilin şahına, anam Hey malım, hey gülüm Bülbüller konar *** İnsan sevdiğine Böyle mi yanar? Aman, aman İnsan sevdiğine Böyle mi yanar? Aman, aman *** Ellerin benimle, anam Hey malım, hey gülüm Ne davası var? *** Bülbülün gül ile, anam Hey malım, hey gülüm Har davası var *** Yüksek eyvanlarda Yatmış, uyumuş Aman, aman Yüksek eyvanlarda Yatmış, uyumuş Aman, aman *** Ela gözlerini, anam Hey malım, hey gülüm Uyku bürümüş Ela gözlerini, anam Hey malım, hey gülüm Uyku bürümüş *** Evvel küçüğüdü Şimdi büyümüş Aman, aman Evvel küçüğüdü Şimdi büyümüş Aman, aman *** Ellerin benimle, anam Hey malım, hey gülüm Ne davası var? *** Bülbülün gül ile, anam Hey malım, hey canım Har davası var