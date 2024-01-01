Bile Bile Sevdim Ah deli aklım aşkı çare sandın Sevda lamban söndü yare uzak kaldın Ah kara bahtım bir kora daldın Alev alev yandın yandın ah yandın * Ay doğar kumla sevişir Hasretim sensin sen * Sevdim bak ben bile bile sevdim Düştüm yar derdine Sevdim bak göz göre göre sevdim Yoksun sen sen yine * Ah kötü şansım çıkmaz yola saptın Yarın gitti ele şen baka kaldın Ah kara bahtım bir kora daldın Alev alev yandın yandın ah yandın

Çok Uzaklarda Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var Gece yarısında, eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar, sesiz usulca Özlediğim şimdi çok uzaklarda *** Deli dolu günler, hayat güzeldi Kahkahalarıyla günler geçerdi Ellerim uzanmaz, dokunamam ki Özlediğim şimdi çok uzaklarda *** O da özlüyormuş, benim bir tanem Çok üşüyormuş, ben olmayınca Öyle yazıyor, son mektubunda *** O da özlüyormuş, benim bir tanem Hep ağlıyormuş, ben olmayınca Öyle yazıyor, son mektubunda

Değişir Dünya Neler çektik, neler gördük Sanki kimin umrunda Tek doğrucu biz mi kaldık? Yalan dolu dünyada *** Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları Kim kazandı sonunda aman aman? Kim bilir kaç kere başa döndük Sebepsiz yarışlarda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Sevgilerden iz kalmamış Geçip giden zamanda Sevdaların bütün yükü Sevenlerin omzunda *** Ayrılıklar demirden birer Halkadır boynumuzda aman aman Ömrümüz acılarda demlenir Yılanlar koynumuzda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya

Mavilim Sabah oldu mumları söndürdüm Yine benim uykumu öldürdün Yağdı yağdı üstüme hatıralar *** Sabah oldu gözleri mavilim Uyan artık sevgili zalimim Seni sevdim sen bana düşman mısın *** Aaaah mavilim aşk yolum sahilim Eşin yok cihanda aşığım ben sana *** Hiç unutma arada bir hatırla Sevişmelerimizi ah sevgilim Beni sakın unutma *** Hiç unutma arada bir hatırla Eski resimlerime bak sevgilim Beni sakın unutma *** Sevgili zalimim gözleri mavilim Seni sevdim sen bana düşman mısın

Namussuz Akşamlar Yalnızlık bize gelir Geldiği gibi gitmez Mutluluk bir çiçektir Bastığın yerde bitmez *** Geceler ferah senle Kapkara sensiz sabah Korkuyorum uyanmaktan Ya yanımda yoksan eyvah *** Ah namussuz akşamlar Seni benden ayırdılar Sana hasret ah buralar Gel de kapansın kor yaralar