Derdim var gecem zehir bana Yardım et seni unutmama Anılar baş ucumda kov gitsin *** Sevmiştim seni kana kana Şansın yok kaderden yana Yaşanan her ne varsa sil gitsin *** Darılıp gücenmesin Geç kalmasın ayrılıklar Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi Unut gitsin *** Benim aşktan anladığım Yaşananlar kar saydığım Kalbim sende kaldı kır gitsin *** Suçlama sakın kendini Sevgisiz kalma benim gibi Düşünme beni boş ver sev gitsin *** Düşelim en son satırlara Zor gelir sıra vedalara Üzülme göz yaşını dök gitsin *** Darılıp gücenmesin Geç kalmasın ayrılıklar Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi Unut gitsin *** Darılıp gücenmesin Geç kalmasın ayrılıklar Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi Unut gitsin *** Benim aşktan anladığım Yaşananlar kar saydığım Kalbim sende kaldı kır gitsin